ΣΕΒ και ΣΒΣΕ: Συνυπογράφουν τη Διακήρυξη της Αμβέρσας για μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20:08 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο ΣΕΒ και ο ΣΒΣΕ συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας στην Αμβέρσα και ένωσαν τη φωνή τους με περισσότερους από 600 εκπροσώπους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι οποίοι απηύθυναν έκκληση για άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις στήριξης της βιομηχανίας, ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα την ανταγωνιστικότητα στις 12 Φεβρουαρίου στο Alden Biesen.

Οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο υπογράμμισαν την ανάγκη το αυριανό άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποτελέσει αφετηρία άμεσων και ουσιαστικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με στόχο την ταχεία υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ο ΣΕΒ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του Γραφείου του στις Βρυξέλλες και υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Διαμαντούρο και ο ΣΒΣΕ από τον Πρόεδρό του και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Πάνο Λώλο.

Στη Διακήρυξη της Αμβέρσας, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζητά ένα πακέτο έκτακτων μέτρων με έμφαση σε τρεις άξονες:

  • Μείωση του κόστους ενέργειας και εκπομπών CO2 που παραμένουν υπερβολικά υψηλά, τόσο λόγω των διεθνών τιμών όσο και λόγω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών στην ΕΕ είναι σήμερα το υψηλότερο διεθνώς, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τη βιομηχανική παραγωγή.
  • Εμπορικές συμφωνίες που ανοίγουν νέες αγορές και εξαγωγικές ευκαιρίες, παρέχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας, και διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κατά της διαρροής άνθρακα.
  • Στήριξη των προϊόντων «Made in Europe»: Μέτρα για τόνωση της ζήτησης για ευρωπαϊκά προϊόντα μέσω δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Ενδυνάμωση των καταναλωτών με περισσότερες επιλογές για net zero και κυκλικά προϊόντα με βάση διαφανή στοιχεία για το αποτύπωμα άνθρακα, ώστε να σταματήσει ο κίνδυνος περαιτέρω αποβιομηχανοποίησης στην Ευρώπη, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας σε κλάδους όπου η Ευρώπη ήταν και θέλει να παραμείνει πρωτοπόρος.

Η φετινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας συγκέντρωσε περισσότερους από 600 ηγέτες επιχειρήσεων, 30 εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Emmanuel Macron, ο Καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz, ο Καγκελάριος της Αυστρίας Christian Stocker, καθώς και οι Πρωθυπουργοί της Ολλανδίας Dick Schoof και του Βελγίου Bart De Wever. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησε η Πρόεδρος Ursula Von Der Leyen και συμμετείχαν οι Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι Teresa Ribera και Stéphane Séjourné, καθώς και ο Επίτροπος Wopke Hoekstra.

Η Διακήρυξη της Αμβέρσας, που εκπροσωπεί περισσότερες από 1.300 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις, είχε αρχικά διατυπωθεί το 2024 και έχει συνυπογραφεί από τον ΣΒΣΕ.

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κα. Ράνια Αικατερινάρη τόνισε: «Η Διακήρυξη της Αμβέρσας έρχεται να επιβεβαιώσει αιτήματα αιχμής που ο ΣΕΒ έχει ήδη αναδείξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων και μέσω της πρόσφατης κοινής επιστολής του Προέδρου του ΣΕΒ και του Προέδρου της BusinessEurope προς τον Πρωθυπουργό. Στο ζήτημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, απαιτούνται άμεσες λύσεις. Παράλληλα, το ETS χρήζει επαναξιολόγησης μέσα στο 2026, ενώ είναι κρίσιμο να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις και για την εφαρμογή του CBAM στις εξαγωγές για να αποφύγουμε τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι επιλογή πολιτικής, είναι όρος βιωσιμότητας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία».

Ο κ. Πάνος Λώλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ, υπογράμμισε: «Η ευρωπαϊκή βιομηχανία διατύπωσε σήμερα το επιτακτικό αίτημα για ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, ισχυροποίηση της εσωτερικής αγοράς και άρση των εμποδίων πρόσβασης σε διεθνείς αγορές, καθώς και την ανάγκη προτιμησιακής αντιμετώπισης προϊόντων ευρωπαϊκής καταγωγής (Made in Europe) ως βασικές προτεραιότητες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από τη σύμπλευση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ειδικά μετά από μια μακρά περίοδο επενδυτικής αναιμίας. Η ώρα για τη λήψη άμεσων μέτρων έχει ήδη έρθει, καθώς το μέλλον της χώρας μας, όπως και της Ευρώπης, είναι το μέλλον της βιομηχανίας».

