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Όμιλος Deep Capital: Στρατηγική χρηματοδότηση στη Superbo
Επιχειρήσεις
22:20 - 04 Δεκ 2025

Όμιλος Deep Capital: Στρατηγική χρηματοδότηση στη Superbo

Reporter.gr Newsroom
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Η Superbo, πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης Agentic AI, ανακοινώνει ότι εξασφάλισε στρατηγική επένδυση από τον Όμιλο Deep Capital.

Συνεργασία με μεγάλες δυνατότητες

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, όμιλος Deep Capital Group, επενδυτικός βραχίονας του Δημήτρη Μάρη, συνιδρυτή της Kaizen Gaming, φέρνει πλούσιαεμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία στην ανάπτυξηκαινοτόμων τεχνολογικών εταιρειών, στοιχεία που θα προσδώσουν καθοριστική αξία στη στρατηγική επέκτασης του παγκόσμιου αποτυπώματος της Superbo.

Η επένδυση θα επιταχύνει την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στο Agentic AI από τις επιχειρήσεις και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Superbo στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τις ΗΠΑ. Πέρα από τα κεφάλαια, η DeepCapital θα προσφέρει στρατηγική καθοδήγηση και πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυό της στους κλάδους της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και του gaming.

Η πλατφόρμα της Superbo προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητα, μέσω AI agents και cognitiveflows. Μέσω της Opero Suite, των Nova, Solo και Aeon, οιεταιρείες μπορούν να μετατρέπουν τα επιχειρησιακά τουςδεδομένα, σε έξυπνη, διαδραστική επικοινωνία, συνδέοντας τα APIs και τα συστήματά τους σε απρόσκοπτες γνωστικές ροές εργασίας και αξιοποιώντας αυτόνομους πράκτορες που προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα, επαναπροσδιορίζοντας τα λειτουργικά τους μοντέλα, χωρίς την προσθήκη νέων συστημάτων.

Το Agentic AI στο επίκεντρο του εταιρικού μετασχηματισμού

Η αποστολή της Superbo είναι να καταστήσει τη νοημοσύνη την κύρια λογική στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη από μιαθεωρητική υπόσχεση σε πρακτική λύση, δίνοντας στιςεπιχειρήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν ταχύτερες αποφάσεις, να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία και να προσφέρουν βελτιωμένες εμπειρίες στους πελάτες τους.

Η δυναμική της Superbo ενισχύεται περαιτέρω μέσω τηςσυνεργασίας της με τη Microsoft. Η συνεργασία, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023, τοποθετεί τη Superboστο Δίκτυο Συνεργατών της Microsoft στην Αφρική,υποστηρίζοντας την επέκταση των εφαρμογών Azure OpenAIσε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Deloitte ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Superbo σε αυτή τη συναλλαγή, καθοδηγώντας την εταιρεία στον πρώτο της εξωτερικό γύρο χρηματοδότησης.

Ο Δημήτρης Παπαζήσης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Superbo, δήλωσε: “Στη Superbo, πιστεύουμε ότι η συζήτηση είναι μόνο η αρχή. Ο πραγματικός μετασχηματισμός συμβαίνει όταν οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δράσουν, αξιοποιώντας την εταιρική γνώση και τα συστήματα για να οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Η συνεργασία με την DeepCapital είναι καθοριστικής σημασίας. Η εμπειρία της στην ανάπτυξη εταιρειών τεχνολογίας και η οραματική της ηγεσία, θα μας επιτρέψουν να επιταχύνουμε τοαναπτυξιακό αποτύπωμα της Opero, να προσελκύσουμε εξαιρετικά ταλέντα και να φέρουμε το όραμά μας σε περισσότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.”

Ο όμιλος Deep Capital Group

Ο όμιλος Deep Capital Group ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Μάρη, μετά την επιτυχημένη δημιουργία και διεθνή επέκταση της Kaizen Gaming International. Λειτουργώντας ως επενδυτική πλατφόρμα, ο όμιλος Deep Capital Group έχει ως αποστολή ναστηρίζει ιδρυτές και οικοσυστήματα που μπορούν ναδιαμορφώσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και να προωθήσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πρόοδο και τον θετικό αντίκτυπο.

Η Superbo

Η Superbo δεν είναι απλώς μια start-up, είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην εξέλιξη και εφαρμογή AgenticAI. Αποστολή της είναι να αναδείξει την τεχνητή νοημοσύνηως κύριο επιχειρησιακό εργαλείο σε κάθε συζήτηση, απόφαση και ροή εργασίας. Η εταιρεία εξοπλίζει οργανισμούς με εργαλεία που κλιμακώνουν τις λειτουργίες τους, μειώνουν την πολυπλοκότητα και αυξάνουν την αποδοτικότητα, αξιοποιώντας AI agents και γνωστικές ροές τεχνητής νοημοσύνης (AIcognitive flows). Μέσω της Opero Suite, η Superbo μετατρέπει την επιχειρησιακή γνώση σε διαδραστικό διάλογο, συνδέει εταιρικά συστήματα σε απρόσκοπτες γνωστικές εμπειρίες και ενορχηστρώνει αυτόνομους πράκτορες που προσφέρουν ποιοτικά αποτελέσματα. Η Superbo, μέσω λύσεων Agentic AI,εξυπηρετεί ήδη πελάτες σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές, ενδυναμώνοντας οργανισμούς με όραμα τον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας των πελατών τους, τις αποτελεσματικότερες λειτουργίες τους και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τους.

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