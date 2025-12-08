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ΤΗΕΟΝ: Nέες παραγγελίες αξίας €25 εκατ. για τη θυγατρική Harder Digital από μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες
Επιχειρήσεις
16:20 - 08 Δεκ 2025

ΤΗΕΟΝ: Nέες παραγγελίες αξίας €25 εκατ. για τη θυγατρική Harder Digital από μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες

Reporter.gr Newsroom
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Η Theon International Plc (THEON) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Harder Digital, έλαβε παραγγελίες ύψους €25 εκατ. για λυχνίες ενίσχυσης φωτός (Image Intensifier Tubes - IIT), οι οποίες θα παραδοθούν το 2026-2027.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία που έχει λάβει ποτέ η Harder Digital για τα προϊόντα της, αποδεικνύοντας την ποιότητα και την απόδοση της 3ης γενιάς IIT, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της και, κατά συνέπεια, ισόποσα το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της THEON.

Όπως είχε ανακοινωθεί κατά την περίοδο εξαγοράς της Harder Digital από τη THEON, η εταιρία προόριζε να αξιοποιήσει μόνο το ήμισυ της παραγωγής της Harder Digital, διαθέτοντας το υπόλοιπο σε τρίτους. Από την αρχική επένδυση του 2024, η παραγωγική ικανότητα της Harder Digital έχει υπερδιπλασιαστεί χάρη στην προσθήκη δύο νέων γραμμών παραγωγής. Παράλληλα, η μέση ποιότητα των IITs έχει βελτιωθεί αισθητά, οδηγώντας σε υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση στις λειτουργικές αναβαθμίσεις, την κλιμάκωση της παραγωγής και την αύξηση του ανεκτέλεστου, βελτιώνουν την οικονομική επίδοση της Harder Digital, η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τα επίπεδα της THEON τα επόμενα χρόνια.

Ο Christian Kohlstock, Διευθύνων Σύμβουλος της Harder Digital, σχολίασε: «Αυτές οι νέες παραγγελίες, οι μεγαλύτερες που έχουμε λάβει ποτέ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη αναβάθμιση της παραγωγικής μας λειτουργίας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τη THEON, με στόχο τόσο την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, όσο και τη βελτίωση της απόδοσης των λυχνιών μας, ώστε να ανταποκριθούμε στη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Αυτό αποδεικνύει ότι η THEON έλαβε τη σωστή απόφαση επενδύοντας και στηρίζοντας έναν από τους κύριους προμηθευτές της».

Ο Δημήτρης Παρθένης, Chief Financial Officer της THEON, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι προσπάθειές μας για την αναδιοργάνωση της παραγωγής στη Harder Digital αποδίδουν καρπούς νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε τη Harder Digital με στόχο τη βέλτιστη κερδοφορία, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες για πωλήσεις σε τρίτους πελάτες».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 16:21
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