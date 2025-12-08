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Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.ΕΝ.Ε. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα
Επιχειρήσεις
17:36 - 08 Δεκ 2025

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.ΕΝ.Ε. με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα είχε την προηγούμενη εβδομάδα η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.).  Η αντιπροσωπεία της Ε.ΕΝ.Ε. αποτελούμενη από τον Πρόεδρό της Κρίστιαν Χατζημηνά, τον επίτιμο Πρόεδρο Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Παύλο Π. Ευθυμίου, κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις θέσεις της Ένωσης, αλλά και τα απολογιστικά συμπεράσματα των δύο τελευταίων (8η & 9η)  Ετήσιων Διασκέψεών της.

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Τασούλα για την ιστορία, το έργο και τις οριζόντιες προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τη σημασία των επενδύσεων στην υψηλή τεχνολογία, και το ρόλο της φορολογικής πολιτικής με έμφαση στη δυνητική επίδραση των οριακών φόρων στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη χώρα.

Επιπλέον, η αντιπροσωπεία της Ε.ΕΝ.Ε. εξέθεσε τις θέσεις της για την καθοριστική σημασία που έχει η επανεκπαίδευση των στελεχών στην οικονομική ανάπτυξη και στην αύξηση της παραγωγικότητας, για τη σημασία της επαναβιομηχανοποίησης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως και για τις επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες.

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