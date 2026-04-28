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Συνάντηση Παπασταύρου - Ράιτ στην Κροατία: Ενέργεια και γεωπολιτική στο προσκήνιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:55 - 28 Απρ 2026

Συνάντηση Παπασταύρου - Ράιτ στην Κροατία: Ενέργεια και γεωπολιτική στο προσκήνιο

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ πραγματοποίησε στην Κροατία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη κοινή τους παρουσία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος ηγείται της ελληνικής αποστολής στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης στο Block 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, σε συνεργασία με τη Stena Drilling.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην πρόοδο του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και στη νέα συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών των εμπλεκόμενων χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι η συμφωνία εισάγει ένα ενιαίο και διαφανές σύστημα τιμολόγησης, μειώνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ αγορών και ενισχύοντας τη λειτουργία του διαδρόμου ως ενιαίας ενεργειακής διαδρομής.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι για πρώτη φορά θα διατίθεται ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από βραχυπρόθεσμα έως ετήσια, με έναρξη εφαρμογής το έτος φυσικού αερίου 2026-2027, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει την ευελιξία των χρηστών και να διευκολύνει τον ενεργειακό προγραμματισμό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 προβλέπεται μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα συνεχίσουν να ισχύουν τα υφιστάμενα προϊόντα, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Από την πλευρά του, ο Κρις Ράιτ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, με έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο, αλλά και στη διεύρυνση του σχήματος συνεργασίας 3+1. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάγκη εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας στο πλαίσιο του East Med Gas Forum, του οποίου την προεδρία ασκεί αυτή την περίοδο η Ελλάδα, σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους το επόμενο διάστημα, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται στην Ουάσιγκτον στα μέσα Ιουνίου, στο πλαίσιο του σχήματος συνεργασίας 3+1, μετά τη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025, στο περιθώριο του PTEC.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 21:43
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