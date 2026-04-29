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Τασούλας από Ντουμπρόβνικ: Η συνδεσιμότητα εξασφαλίζει εθνική ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική
17:02 - 29 Απρ 2026

Τασούλας από Ντουμπρόβνικ: Η συνδεσιμότητα εξασφαλίζει εθνική ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κροατίας Andrej Plenkovic, συμμετέχει στην 11η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, που διεξάγεται στο Ντουμπρόβνικ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο Επιχειρηματικό Φόρουμ της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών σήμερα, εδώ στο Ντουμπρόβνικ, συζητήθηκε ο απολογισμός της δεκαετούς ύπαρξης αυτής της πρωτοβουλίας. Καταλήξαμε ομόφωνα ότι αυτή η πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών, εξασφαλίζει μέσω της συνδεσιμότητας, εθνική ασφάλεια και οικονομική ανάπτυξη, ταυτόχρονα. Η συνδεσιμότητα στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης είναι το κλειδί για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Τόνισα ότι η Ελλάδα, έστω κι αν είναι τρία χρόνια μόνο μέλος αυτής της πρωτοβουλίας, έχει πολλές δυνατότητες και πρωτοστατεί στη συνδεσιμότητα, που είναι ο στόχος και η απαίτηση αυτής της πρωτοβουλίας. Μέσω της Ελλάδας ενέργεια θα κατευθύνεται με αυξανόμενους ρυθμούς προς βορρά συμβάλλοντας στην ενεργειακή επάρκεια της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Άρα, από εδώ, υποστηρίζεται η εθνική ασφάλεια και η οικονομική ανάπτυξη όλων αυτών των χωρών που μετέχουν στην πρωτοβουλία, χάρη στη συμμετοχή της Ελλάδας και χάρη στην πολιτική βούληση της Ελλάδας να πρωτοπορήσει σε αυτόν τον τομέα».

Νωρίτερα, στην παρέμβασή του στη Συνεδρία των Προέδρων στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, ο κ. Τασουλάς απαντώντας στην ερώτηση για το μέλλον της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών τόνισε τα εξής:

«Επιτρέψτε μου να προσθέσω την οπτική γωνία της Ελλάδας, τη διάσταση της Νότιας Ευρώπης σ΄αυτή την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα είναι μέλος από το 2023, αλλά έχουμε υιοθετήσει την αρχική ιδέα. Η ίδια αυτή πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου, διευρύνει και επεκτείνει τα σύνορά μας, τα ενεργειακά μας σύνορα, τα ψηφιακά μας σύνορα και τα συνοριακά μας όρια στον τομέα των μεταφορών.

Η Ελλάδα έχει καταστεί βασική πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο προς τον Βορρά, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και έτσι διευρύνουμε τις δυνατότητές μας. Αυτό μας κάνει πιο ισχυρούς και, φυσικά, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω μάλιστα ότι προχωράμε πιο γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούμε παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αυτό που συμβαίνει στην περιοχή μας – στην κεντρική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική Ευρώπη – αποτελεί την απάντηση στις ανησυχίες μας. Έχουμε έντονες ανησυχίες εξαιτίας των συγκρούσεων, αλλά έχουμε και τις απαντήσεις.

Τι θα συμβεί μετά τους πολέμους; Αυτή είναι η απάντηση: Μετά τους πόλεμους θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε τρεις τομείς, τις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή συνδεσιμότητα. Η συνεργασία αυτή θα μας καταστήσει πιο ισχυρούς, πιο παραγωγικούς και πιο αποτελεσματικούς. Αυτό είναι το μέλλον της περιοχής μας, αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης και πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον ενός κόσμου που σήμερα δοκιμάζεται από συγκρούσεις».

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