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ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία
Οικονομία
08:26 - 09 Ιουλ 2026

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές διογκώθηκαν σημαντικότατα κατά 875,8 εκ. ευρώ, το μήνα Μάιο του 2026 ή κατά 20,9% και «σκαρφάλωσαν» στα 5,07 δισ. ευρώ έναντι 4,20 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (5,1%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,41 δισ. ευρώ από 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 164,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν τον Μάιο του 2026 (7,8% ή 511,1 εκ. €) και άγγιξαν τα 7,04 δισ. ευρώ έναντι 6,52 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 5,61 δισ. ευρώ από 5,60 δισ. ευρώ, δηλαδή παρέμειναν πρακτικώς στάσιμες (0,2%).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2026 κατά 364,7 εκ. ευρώ ή κατά -15,7%, στα 1,96 δισ. ευρώ από 2,33 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό ισοζύγιο περιορίστηκε κατά 6,5% ή 152,7 εκ. ευρώ και άγγιξε μόλις τα 2,20 εκ. ευρώ από 2,35 εκ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Μάιο.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου αυξήθηκαν κατά 13,5% και άγγιξαν τα 22,90 δισ. ευρώ από 20,17 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 2,7 δισ.€, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 16,4 δισ. ευρώ από 15,7 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 706,9 εκ. ευρώ ή κατά 4,5%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Μαϊου 2025 αυξήθηκαν κατά 4,4%, καθώς διευρύνθηκαν κατά 1,5 δισ.€, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 35,35 δισ. ευρώ έναντι 33,85 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν ελαφρώς και άγγιξαν τα 27,56 δισ. ευρώ από 27,11 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 447,8 εκ. ευρώ ή κατά 1,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 περιορίστηκε, κατά -9%, στα 12,45 δισ. ευρώ από 13,68 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά -2,3% και άγγιξε τα 11,17 δισ. ευρώ από 11,43 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκε κατά 259,1 εκ. ευρώ.

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Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Μάιο του 2025, συνεχίζεται η μεγάλη αύξηση των αποστολών μας προς τις χώρες της Ε.Ε. (14,4%) αλλά και η ακόμη μεγαλύτερη προς τις Τρίτες Χώρες (29,8%). Όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει οριακά θετική για τις εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ (2%), σε αντίθεση με την εικόνα των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, όπου παραμένει όντως θετική και μάλιστα με ρυθμό 11,3%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό περιορίστηκε κατά 3 μονάδες και άγγιξε μόλις το 54,7% έναντι 57,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 45,3% έναντι 42,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,2% και των Τρίτων Χωρών στο 34,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (12,6%) όπως και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 14,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει προς τις Χώρες της ΕΕ (6,7%), διαφοροποιείται όμως προς τις Τρίτες Χώρες, όπου οι εξαγωγές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα (0,2%).

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