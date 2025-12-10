Κυβερνοαπειλές: Εύκολος στόχος οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- Οι «επιδόσεις» της βιομηχανίας

Βιομηχανία και ΜμΕ εμφανίζονται ευάλωτες στην Ελλάδα σε σχέση με κυβερνοεπιθέσεις με βάση την ετήσια παγκόσμια έρευνα της Kaspersky που βασίστηκε σε συνεντεύξεις 880 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και άλλες 15 χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Αφρικής.

Το ζήτημα είναι μείζον καθώς οι ΜμΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας το 99,9% του επιχειρείν απασχολώντας πάνω από 80% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Παρότι, μάλιστα, οι επιθέσεις εναντίον τους δεν προσφέρουν πάντα τη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση στους εγκληματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν ο πιο συχνός στόχος- και όχι τυχαία, όπως ανέφερε ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager GreCy της Kaspersky, σε δημοσιογραφική ενημέρωση την Τρίτη.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαθέτουν πολύτιμα δεδομένα, αλλά λειτουργούν με περιορισμένους πόρους. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που οι επιτιθέμενοι γνωρίζουν πολύ καλά», εξήγησε ο Βασίλης Βλάχος σημειώνοντας ότι: «Οι επιθέσεις εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο και η πλειονότητα των μικρότερων επιχειρήσεων απλά αδυνατούν να συμβαδίσουν με τον ρυθμό αυτής της εξέλιξης».

Βιομηχανία

Με βάση, συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Kaspersky για το 2025, το 33,24% των ελληνικών συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου δέχθηκαν επίθεση, το υψηλότερο ποσοστό στη Νότια Ευρώπη. Ακολουθούν Πορτογαλία (31,89%), Βόρεια Μακεδονία (31,87%), Ισπανία (26,87%) και Ιταλία (26,22%).

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον και στην 6η θέση παγκοσμίως ως προς το ποσοστό μολυσμένων εισερχόμενων email – 3,35% της εισερχόμενης αλληλογραφίας στη χώρα περιέχει malware.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η γήρανση των συστημάτων. Ο κ. Βλάχος επισήμανε ότι πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν «με υπολογιστές ακόμα και Windows XP», χωρίς αναβαθμίσεις, εκθέτοντας κρίσιμες υποδομές σε τεράστια κενά ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, η διασύνδεση βιομηχανικών δικτύων που παλαιότερα λειτουργούσαν απομονωμένα, δημιουργεί νέες «πόρτες» εισόδου για τους επιτιθέμενους.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Ο πιο εύκολος και επικερδής στόχος

Οι ΜμΕ, που αποτελούν το 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων, εμφανίζονται να είναι οι πιο εκτεθειμένες:

65% δεν διαθέτει καμία σαφή στρατηγική κυβερνοασφάλειας.

Μόνο 28% έχει ειδική ομάδα cybersecurity, ενώ 18% βασίζεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.

20% αναφέρει έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών.

32% δεν ξέρει αν τα μέτρα που έχει αρκούν.

25% θεωρεί ότι οι πάροχοι λύσεων δεν αποτυπώνουν επαρκώς τους πραγματικούς κινδύνους.

Παρά τα θετικά σημάδια —μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν κατανοεί τις κανονιστικές υποχρεώσεις—, η ετοιμότητα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή.

Η οικονομική διάσταση είναι εξίσου σοκαριστική: Το μέσο κόστος ανάκαμψης από μια επιτυχημένη επίθεση υπερβαίνει κατά 50% τον ετήσιο προϋπολογισμό κυβερνοασφάλειας των ΜμΕ.

Σε συνδυασμό με τις κατά μέσο όρο 16 σοβαρές επιθέσεις τον χρόνο, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον υπαρξιακό ζήτημα.β«Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι τεχνικό θέμα – είναι θέμα επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βλάχος.

Ο κος Βλάχος υπογράμμισε, έτσι, ότι όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, πιο προσιτές λύσεις και ενίσχυση της εκπαίδευσης στον κλάδο των ΜμΕ, καθώς και στενότερη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, ρυθμιστικών αρχών και επιχειρήσεων.

Το 2025 ως σημείο καμπής

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Kaspersky, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη, μεταβατική φάση: Από τη μια πλευρά, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και οι νέοι κανονισμοί οδηγούν σε θετικές αλλαγές. Από την άλλη, η ταχύτατη εξέλιξη των απειλών και η ευαλωτότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαιτούν άμεση ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών.

«Η κυβερνοασφάλεια δεν αποτελεί πλέον τεχνικό ζήτημα, είναι θέμα επιβίωσης», καταλήγει ο Βασίλης Βλάχος. «Αν οι ΜμΕ θέλουν να διατηρήσουν την επιχειρησιακή τους συνέχεια σε ένα περιβάλλον όπου οι επιθέσεις εξελίσσονται καθημερινά, η επένδυση στην προστασία πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής τους και όχι προαιρετική δαπάνη».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει το τοπίο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση Τεχνητής Νομημοσύνης (AI) εχει αναβαθμισει το επίπεδο κινδύνων καθώς πλέον επιτρέπει απόλυτα στοχευμένες επιθέσεις, πειστικό phishing με τοπικό περιεχόμενο, ταχύτερη δημιουργία νέων malware και δυσκολότερο εντοπισμό τους. Οι επιθέσεις είναι λιγότερες αριθμητικά αλλά πολύ πιο επικίνδυνες, ικανές να απενεργοποιήσουν ολόκληρες παραγωγικές μονάδες, όπως σημείωσε ο κ. Βλάχος.

«Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τα χτυπήματα πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο δύσκολα στον εντοπισμό» συμπλήρωσε.

Ριπες με κακόβουλα λογισμικά

Να σημειωθεί ότι σχεδόν 6 νέα κακόβουλα δείγματα malware εμφανίζονται κάθε δευτερόλεπτο παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kaspersky, η οποία ανιχνεύει πάνω από 500.000 νέες απειλές την ημέρα σε πραγματικό χρόνο. Το στοιχείο αυτό από μόνο του αποκαλύπτει το μέγεθος μιας παγκόσμιας κυβερνοαπειλής που έχει πλέον βιομηχανοποιηθεί, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον ως μία από τις πιο ευάλωτες χώρες στη Νότια Ευρώπη, καθώς καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμα βιομηχανικά συστήματα, ενώ οι ΜμΕ βρίσκονται στο επίκεντρο ενός ολοένα πιο εξελιγμένου και στοχευμένου κύματος απειλών.

«Το μισό εκατομμύριο malware την ημέρα δεν είναι απλώς αριθμός· είναι απόδειξη ότι οι επιθέσεις έχουν γίνει βιομηχανοποιημένες», τόνισε ο Βασίλης Βλάχος, Channel Manager Ελλάδας–Κύπρου της Kaspersky, σε ενημέρωση με δημοσιογράφους.

Η θέση της Kaspersky στην Ελλάδα

Η εταιρεία προβλέπει αύξηση 25% στην ελληνική και κυπριακή αγορά το 2025, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων ετών. Η Kaspersky συνεργάζεται με 250 εταιρικούς συνεργάτες, ενώ το 40% των πωλήσεων αφορά λύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις. Το 50% των πωλήσεων πλέον δεν είναι antivirus αλλά πιο σύνθετες λύσεις για προηγμένη ασφάλεια.