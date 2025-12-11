Φλωρίδης: Μικρές μειοψηφίες αγροτών ενεργούν βιαιοπραγώντας εναντίον των αστυνομικών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης επανέλαβε την Πέμπτη (11/12) την κυβερνητική δέσμευση για συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, τη στιγμή που τα μπλόκα συνεχίζονται. Παράλληλα υπερασπίστηκε τη δήλωσή του για «γκάνγκστερ στην Κρήτη». Υπογράμμισε ακόμη ότι δεν υπάρχουν διώξεις για εγκληματική οργάνωση.

Αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις δήλωσε στα Παραπολιτικά:

«Η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού έχει πει καθαρά στους αγρότες ότι είναι στη διάθεσή τους να συζητήσει με οργανωμένο τρόπο, εφόσον αυτοί έχουν μια αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Αυτό προϋποθέτει ότι οι αγρότες πρέπει να οργανώσουν την εκπροσώπηση τους και να οργανώσουν και τον κατάλογο των αιτημάτων τους. Αυτή την πρόσκληση την απεύθυνε ο Πρωθυπουργός δύο φορές».

Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά όσον αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις με την έννοια ότι προέκυψε το μεγάλο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος τέθηκε σε μια διαδικασία εκκαθάρισης για να κλείσει η Ελλάδα αυτή τη μόνιμη κατηγορία που έχει από την Ευρώπη, και το καταλαβαίνουμε και εμείς στο εσωτερικό, ότι το σύστημα των πληρωμών θα έπρεπε να εξυγιανθεί. Αυτό είναι πια σε μια εξέλιξη όμως δημιούργησε δυσχέρειες στο χρόνο των πληρωμών. Τώρα όμως αυτές οι πληρωμές έχουν ομαλοποιηθεί και τα χρήματα καταβάλλονται. Φέτος υπάρχει μια θετική διαφοροποίηση υπέρ των αγροτών ότι θα πάρουν 700 εκ. € περισσότερα από ότι πήρανε πέρυσι, αυτό βέβαια γίνεται με τις δυσκολίες αυτής της περιόδου αλλά όμως υπάρχει μια βεβαιότητα ότι αυτά θα πληρωθούν όλα».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωσή του για «γκάνγκστερ στην Κρήτη»

«Η διατύπωση ήταν απολύτως σαφής, είπα ξεκάθαρα ότι πρόκειται για πολύ μικρές μειοψηφίες οι οποίες ενεργούν βιαιοπραγώντας εναντίον των αστυνομικών θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, καταστρέφουν δημόσια περιουσία αναποδογυρίζοντας και καταστρέφοντας περιπολικά και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων ιδιαίτερα καρκινοπαθών που δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα ραδιοισότοπα στην Κρήτη και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε κίνδυνο άρα αυτού του είδους οι συμπεριφορές από μια μικρή, ελάχιστη μειοψηφία είναι αυτές που τις ονόμασα όπως τις ονόμασα. Αν το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα να καταλάβει τι λέω, ή δεν καταλαβαίνει ή καταλαβαίνει και διαστρεβλώνει αλλά και στις δυο περιπτώσεις έχουμε την εξήγηση γιατί η βελόνα παραμένει κολλημένη ή όταν αποφασίζει να κουνηθεί η βελόνα κινείται προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω».

Αναφορικά με τα περί εγκληματικής οργάνωσης

«Δεν υπάρχουν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, σας το λέω όσο πιο υπεύθυνα γίνεται. …αυτή τη στιγμή η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες όμως η δίωξη είναι τελικά στα χέρια του Εισαγγελέα άρα αυτή την ώρα δεν έχουμε οριστικοποιημένες διώξεις, έχουμε σχηματισμό δικογραφιών. Μέχρι στιγμής ούτε στις δικογραφίες που σχηματίζονται υπάρχει ζήτημα εγκληματικής οργάνωσης. Δεν έχουμε θέμα εγκληματικής οργάνωσης.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών διαμαρτύρεται ή κινητοποιείται στα πλαίσια της νομιμότητας, σοβαρές εγκληματικές πράξεις όμως - επαναλαμβάνω θα τις δουν οι εισαγγελείς αυτές- από πρόσωπα τα οποία έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ είναι αγρότες που επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην σωματική ακεραιότητα αστυνομικών ή καταστρέφοντας δημόσια περιουσία δεν αισθάνομαι πως αυτές θα μπορούσαν να μείνουν ατιμώρητες».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Κουτσούμπα ότι η κυβέρνηση βάζει τη Δικαιοσύνη σε αντιπαράθεση με τους αγρότες

«Όλες αυτές οι συμπεριφορές είναι μια διαρκής προσπάθεια που γίνεται να πληγεί η Δικαιοσύνη γιατί όταν εμφανίζει κάποιος τη Δικαιοσύνη εν το συνόλω της ότι χειραγωγείται από την κυβέρνηση τότε είναι προφανές ότι επιφέρει ένα πλήγμα και μετά λένε αυτοί οι ίδιοι «η Δικαιοσύνη δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού», πως να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού όταν επιτίθεστε διαρκώς με τέτοιους χαρακτηρισμούς ότι η Δικαιοσύνη χειραγωγείται από την κυβέρνηση; Η Δικαιοσύνη στις δημοσκοπήσεις κινείται σε μια αποδοχή 30-35% και όλοι αυτοί από το πολιτικό σύστημα αντί να κοιτάξουν τα χάλια τους που είναι στο 7% συνεχίζουν να επιτίθενται στην Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι κάνει σωστά τη δουλειά της και την κάνει απερίσπαστη και την κάνει χωρίς την παρέμβαση κανενός. Όλη αυτή η ιστορία που πιστεύουν ότι μπορεί ένας κυβερνητικός, ένας υπουργός να δώσει εντολές στη Δικαιοσύνη απλώς είναι βαθιά νυχτωμένοι. Το ξέρουν ότι είναι έτσι αλλά επιμένουν να μιλούν συκοφαντικά επειδή ο στόχος είναι να απαξιώνεται διαρκώς ένας κρίσιμος θεσμός για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Το έχουν καταφέρει μέχρι ένα σημείο αλλά ας κοιτάξουν τα χάλια τους που έχουν αποδοχή 7%».

Ερωτηθείς αν η ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να προσπεράσει το ελληνικό σύνταγμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να κάνει απευθείας διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα

«Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ελληνικό σύνταγμα δεν μπορεί να το παρακάμψει κανένας. Η Ελλάδα δεν είναι υπόδουλο κράτος. Η Ελλάδα παραμένει συντεταγμένο κράτος, έχει σύνταγμα κατά συνέπεια δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το σύνταγμα μπορεί κάποιος να το καταπατήσει».

Αναφορικά με το αν υπάρχει δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών για την ίδρυση κόμματος και αν αυτή έχει πάει στη Βουλή

«Ότι είναι να διαβιβάσω τα έχω διαβιβάσει στη Βουλή. Δεν κάνουμε ποτέ δημόσια αναφορά σε δικογραφίες με την έννοια ότι αυτές έχουν τη δική τους μυστικότητα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω…»