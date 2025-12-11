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Υπερσύγχρονη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Affidea NeuraCare με την σφραγίδα αξιοπιστίας της Active
Επιχειρήσεις
14:55 - 11 Δεκ 2025

Υπερσύγχρονη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Affidea NeuraCare με την σφραγίδα αξιοπιστίας της Active

Reporter.gr Newsroom
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Η Active προχώρησε σε μια συνεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της Υγείας, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός υπερσύγχρονου ψηφιακού χώρου συνεργασίας για το Affidea NeuraCare.

Το Affidea NeuraCare, το Νέο Κέντρο Αριστείας στην Νευρολογία, θέτει νέα πρότυπα υψηλών προδιαγραφών στην φροντίδα ασθενών, συνδυάζοντας εξελιγμένα διαγνωστικά εργαλεία, πρωτόκολλα νέας γενιάς και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Active, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε σύνθετες τεχνολογικές λύσεις, ανέλαβε τον πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό του Κέντρου. Η εταιρεία δημιούργησε μια υπερσύγχρονη αίθουσα συσκέψεων, που επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία όλου του δικτύου Affidea, το οποίο εκτείνεται σε 15 χώρες.

Ο νέος αυτός υβριδικός, ψηφιακός κόμβος επικοινωνίας υποστηρίζει συνεχή ιατρική εκπαίδευση, παρουσιάσεις, καθώς και ζωντανή ανταλλαγή γνώσης, επιτρέποντας στους ιατρούς να συνδέονται και να συνεργάζονται εύκολα με συναδέλφους τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Active εξακολουθεί να συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, προσφέροντας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις, που ανοίγουν το δρόμο στο ψηφιακό μέλλον.

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