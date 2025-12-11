Η Αναστασία Καψάλη Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων στην Imperial Brands Hellas

Η κ. Καψάλη διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε κλάδους όπως η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων, η διαφήμιση, ο πολιτισμός και η καινοτομία, τα καταναλωτικά αγαθά (FMCG), η αγροδιατροφή, η υγεία και τα μέσα ενημέρωσης.
Έχει διατελέσει στέλεχος στο Υπουργείο Οικονομικών, συνεργαζόμενη με ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η επαγγελματική της πορεία συνδυάζει εξειδίκευση στους τομείς της Επικοινωνίας, των Εταιρικών Υποθέσεων, των Δημοσίων Σχέσεων, της Βιωσιμότητας και της Στρατηγικής. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων – στην Επικοινωνία, στις Διαπραγματεύσεις και στη Βιώσιμη Διοίκηση – και υποψήφια διδάκτωρ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, η κ. Καψάλη δήλωσε: «Είναι τιμή μου να ανήκω στο δυναμικό της Imperial Brands Hellas, σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού για τον κλάδο και την κοινωνία. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε - ως μια ομάδα - στη δημιουργία σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης, ενδυναμώνοντας την στρατηγική της Εταιρείας.»
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, κ. Νίκος Νικηφορίδης, δήλωσε σχετικά: «Η ένταξη της Αναστασίας στην ομάδα μας είναι ακόμα μια απόδειξη ότι η Imperial Brands Hellas