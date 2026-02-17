Imperial Brands Hellas: Γιορτάζει 45 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:24 - 17 Φεβ 2026

Η Imperial Brands Hellas συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Με ελληνική διοίκηση και σημαντικό ελληνικό αποτύπωμα, η εταιρεία αποτελεί ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό οικοσύστημα, επενδύοντας διαχρονικά στους ανθρώπους της και στη μικρή λιανική.

Για περίπου μισό αιώνα, η Imperial Brands Hellas, μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Imperial Brands, είναι αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ζωής της χώρας, στηρίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και συμβάλλοντας έμπρακτα στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Σήμερα, η εταιρεία έχει 1.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και υποστηρίζει 100.000 οικογένειες μέσα από τη δραστηριότητά της και την αλυσίδα αξίας στην οποία συμμετέχει. Ταυτόχρονα, καταγράφει κάθε χρόνο ανοδική οικονομική πορεία, τόσο στις μάρκες με ισχυρή κληρονομιά όπως το Davidoff, όσο και στις κατηγορίες προϊόντων νέας γενιάς, όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο blu και το σύστημα θερμαινόμενου καπνού Pulze & iD αλλά και τις θερμαινόμενες ράβδους iSenzia.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η Imperial Brands Hellas εξελίσσεται δυναμικά, υλοποιώντας έναν υπεύθυνο επιχειρηματικό μετασχηματισμό, με οδηγό την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Η Ελλάδα διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο σε αυτήν την πορεία, γεγονός που αποτυπώνεται στην επιλογή της χώρας ως πιλότο, από όλη την Ευρώπη, για λανσαρίσματα νέων κατηγοριών και προϊόντων.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου προϊόντων, παρουσιάστηκαν φέτος και τρεις νέες καπνικές γεύσεις iD, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατηγορίας και με στόχο την κάλυψη διαφοροποιημένων προτιμήσεων ενήλικων καταναλωτών, καθώς και η νέα επαναφορτιζόμενη συσκευή blubar kit, η οποία σηματοδοτεί τη Νέα Εποχή στο Άτμισμα, με την ποιότητα που φέρει η μάρκα blu ως ηγέτης στην κατηγορία του (βάσει Nielsen).

Επίσης, η διάκριση της εταιρείας στα Business Superbrands Greece αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της υπεύθυνης παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Αντικατοπτρίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί μέσα στον χρόνο, τη σαφή προσήλωση στις αξίες της και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μεταφράζονται σε πράξη. Η Imperial Brands Hellas έχει αναγνωριστεί και από καταξιωμένους θεσμούς, όπως τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, τα Sales Excellence Awards και το «Προϊόν της Χρονιάς». Συστηματικά επενδύει στους ανθρώπους της, καλλιεργώντας ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, κάτι που αναγνωρίζεται έμπρακτα και μέσα από την πιστοποίηση Great Place to Work.

«Ta 45 χρόνια παρουσίας της Imperial Brands Hellas αποτυπώνουν μια πορεία συνέπειας, ανθεκτικότητας και εξέλιξης. Η στρατηγική μας έχει πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές. Προχωρώντας στο επόμενο κεφάλαιο, Μαζί Διαμορφώνουμε το Αύριο, Σήμερα», δήλωσε ο κ. Νικηφορίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas.

