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Όμιλος Mitsis: Σε 5 κεντρικούς θεματικούς πυλώνες το πρόγραμμα βιωσιμότητας
Επιχειρήσεις
17:32 - 11 Δεκ 2025

Όμιλος Mitsis: Σε 5 κεντρικούς θεματικούς πυλώνες το πρόγραμμα βιωσιμότητας

Reporter.gr Newsroom
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Όμιλος Mitsis, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα, ανακοινώνει την έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για το έτος 2024.

Ο Απολογισμός παρουσιάζει το ολιστικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας και ΕΚΕ του Ομίλου, με τίτλο «Μία Ιστορία Αλλαγής», το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 150 δράσεις ετησίως. Μέσα από το πρόγραμμα, ο Όμιλος επιδιώκει να αποτελέσει πρότυπο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και να ενισχύσει την αειφόρο πρόοδο στους προορισμούς, όπου δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με τον Όμιλο, το πρόγραμμα αποτυπώνει την πλήρη δέσμευση για βιωσιμότητα και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος:

(α) αναπτύσσει δεσμούς με τις Τοπικές Κοινωνίες: Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων μέσω τηςδημιουργίας περισσότερων από 5.000 θέσεων εργασίας, τη στήριξη του τοπικού πρωτογενούς τομέα, την υιοθέτηση δημόσιων χώρων και τη συμβολή σε δημόσιους οργανισμούς και τοπικές εκδηλώσεις.

(β) αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά: Προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσω της στήριξης τοπικών τεχνών, της συμμετοχής σε πολιτιστικά φεστιβάλ και της ανάδειξης της παραδοσιακής ελληνικής γαστρονομίας.

(γ) αγκαλιάζει τη Διαφορετικότητα: Έμφαση στην ευημερία των εργαζομένων, προώθηση της διαφορετικότητας και ενσωμάτωση πρακτικών ισότητας και συμπερίληψης (DEI) στον εργασιακό χώρο.

(δ) αξιοποιεί τις Νέες Ευκαιρίες: Ενσωμάτωσητεχνολογικών καινοτομιών, ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και ανάδειξη τοπικών ταλέντων.

(δ) νοιάζεται για τον Πλανήτη: Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προστασία της βιοποικιλότητας και ανάπτυξη πράσινων συνεργασιώνμε μακροπρόθεσμο όφελος για το περιβάλλον.

«Η δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή, αλλά βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας ως Ομίλου. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στους προορισμούς όπου δραστηριοποιούμαστε, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και προστατεύοντας το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον. Με το Πρόγραμμα Βιωσιμότητας και ΕΚΕ, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που προωθούν την υπεύθυνη ανάπτυξη, ενθαρρύνουν τη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους», δήλωσε ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis.

Για τη συνεχή προσπάθεια και προσφορά του, ο Όμιλος Mitsis έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις για το σύνολο των ξενοδοχείων του, όπως οι πιστοποιήσεις Bike Friendly, Blue Flag, Green Key, ISO 14001, ISO 22000 και Travelife Gold Certification. Επιπλέον, ο Όμιλος έχει αναγνωριστεί ως μία από τις «Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα» από το QualityNet Foundation, ενώ ο περσινός Απολογισμός του διακρίθηκε στα BravoSustainability Dialogue & Awards 2025, στη θεματική ενότητα «Sustainability Reporting – Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας & Διαφάνειας».

Διαβάστε τον Απολογισμό Βιωσιμότητας & ΕΚΕ 2024 του Ομίλου Mitsis εδώ.

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