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ΕΒΕΠ: Το κόστος των αγροτικών κινητοποιήσεων – Αναγκαία μια συναινετική λύση
Επιχειρήσεις
09:04 - 16 Δεκ 2025

ΕΒΕΠ: Το κόστος των αγροτικών κινητοποιήσεων – Αναγκαία μια συναινετική λύση

Reporter.gr Newsroom
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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει με την σειρά του τις έντονες ανησυχίες που εκφράζονται από την αγορά και τους παραγωγικούς φορείς για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην οικονομία, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία. Με την εορταστική περίοδο προ των πυλών, επαγγελματίες του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο διαταραχής στη διακίνηση προϊόντων και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις να παραταθούν θα μπορούσαν να επιφέρουν αλυσιδωτές συνέπειες, πλήττοντας την εορταστική κατανάλωση περισσότερο της ελληνικής περιφέρειας και λιγότερο της πρωτεύουσας και των αστικών κέντρων.

Με την πολιτεία να αντιδρά καθυστερημένα στα δίκαια προβλήματα των αγροτών, αλλά με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει την «πόρτα του διαλόγου» προς τους αγρότες, και με την αγορά, πλέον «στην τελική ευθεία» λίγες μόλις ημέρες πριν από τις γιορτές, ελπίζουμε σε μια συναινετική λύση, που θα έπρεπε να έχει δοθεί πολύ νωρίτερα. Τα προβλήματα που ήδη έχουν εμφανιστεί είναι αποτέλεσμα της υποτίμησης του μεγέθους και της σοβαρότητας του προβλήματος, καθώς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν η πρόσκληση για διάλογο είχε απευθυνθεί στους αγρότες από τα πρώτα κιόλας 24ωρα των κινητοποιήσεων. Αντ’ αυτού, η καθυστέρηση πρωτοβουλιών επιβάρυνε τόσο τον αγροτικό κόσμο όσο και την αγορά, ενισχύοντας την αβεβαιότητα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες αποτιμήσεις των αγροτικών κινητοποιήσεων, τα μπλόκα και οι καθυστερήσεις στις μεταφορές δεν απειλούν τόσο την επάρκεια αγαθών, όσο την αύξηση του κόστους και τον περιορισμό της καταναλωτικής κίνησης. Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται οι κλάδοι των τροφίμων, του λιανεμπορίου, που βασίζονται στην απρόσκοπτη τροφοδοσία ενόψει των εορτών. Το λειτουργικό κόστος για τις επιχειρήσεις αυξάνεται, γεγονός που ενδέχεται να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου η μεταφορά ευπαθών προϊόντων, δυσχεραίνεται, αυξάνοντας τον κίνδυνο αλλοιώσεων και οικονομικών απωλειών κυρίως από τις εξαγωγές σε Βαλκάνια, Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη.

Η ζημιά γίνεται μη ανακτήσιμη σε νωπά, ενώ χάνεται ο χρόνος/ράφι και ασκούνται πιέσεις στις τιμές. Οι επιπτώσεις από τα μπλόκα των αγροτών γίνονται αισθητές σε ευρύ φάσμα της οικονομίας, με ορισμένους κλάδους να πλήττονται δυσανάλογα. Πρώτο θύμα εμφανίζεται το εμπόριο και το λιανεμπόριο, καθώς οι καθυστερήσεις στην τροφοδοσία οδηγούν σε απώλειες τζίρου 5–15%σε πληττόμενες περιοχές σε μια περίοδο αυξημένης καταναλωτικής κίνησης. Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού, που δεν ανακτούν τον χαμένο τζίρο τους, που εκτιμάται ημερησίως σε 31-45 εκατ. ευρώ και με δυσανάλογο βάρος στην περιφέρεια, όπου η εορταστική αγορά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας.

Παράλληλα, ο κλάδος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας δέχεται έντονες πιέσεις, με καθυστερήσεις δρομολογίων, τις ρήτρες καθυστέρησης και αύξησης του λειτουργικού κόστους +10–30%, επιπτώσεις που μεταφέρονται αλυσιδωτά σε όλη την αγορά. Αρνητικό αποτύπωμα καταγράφεται και στον εγχώριο τουρισμό, καθώς επιχειρήσεις φιλοξενίας στην ελληνική περιφέρεια, που μεταξύ των άλλων αντιμετωπίζουν και τον κίνδυνο των ακυρώσεων κρατήσεων για τις γιορτές, δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν την έγκαιρη προμήθεια σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω των εορτών. Η βιομηχανία, αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην προμήθεια πρώτων υλών και στη διανομή προϊόντων, ενώ οι εξαγωγικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με ακυρώσεις παραγγελιών και απώλεια αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές.

Συνολικά, οι συνέπειες των κινητοποιήσεων δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα, αλλά απειλούν να προκαλέσουν γενικευμένη οικονομική ζημιά εν μέσω εορτών. Από τώρα και πέρα, κάθε επιπλέον εβδομάδα κινητοποιήσεων προσθέτει περίπου 200 εκ. ευρώ ζημιά, ενώ όσο περνάνε οι ημέρες, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος σε παραγωγή, κατανάλωση και εξαγωγές. Το «χειρότερο» σενάριο της συνέχισης των αποκλεισμών για τρίτη εβδομάδα, εκτιμά πως σύμφωνα με τα περυσινά οικονομικά στοιχεία του κύκλου εργασιών και των εξαγωγών, η συνολική ζημιά στην ελληνική οικονομία μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 800 εκατ. ευρώ. Στον σχετικό πίνακα* το Ε.Β.Ε.Π. προβάλλοντας κάθε διαθέσιμο επίσημο στοιχείο επιχειρεί να προσεγγίσει την άμεση ημερήσια επίπτωση και τη σωρευτική οικονομική ζημιά, ανάλογα με την διάρκεια των αγροτικών μπλόκων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης αναγνωρίζει τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου και κάνει την εξής έκκληση: «Σας καλούμε να προσέλθετε σε ένα καλόπιστο διάλογο με τον πρωθυπουργό, που πλέον καλείται ο ίδιος να διαχειριστεί τη λεπτή ισορροπία των μέτρων ενίσχυσης σας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας. Η ανάγκη για την επίλυση των προβλημάτων σας κρίνεται επιβεβλημένη, υπό τον κίνδυνο μάλιστα μιας ευρύτερης οικονομικής ζημιάς εν μέσω εορτών. Επισημαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα είναι πολύ οριακό, πριν οι επιπτώσεις γίνουν μη αναστρέψιμες. Είναι βέβαιο πως τα πολλά και υπαρκτά αγροτικά προβλήματα δεν λύνονται ούτε σε μία μέρα, ούτε σε μια συνάντηση, αλλά τουλάχιστον θα μπορούν να ιεραρχηθούν και με την κοινωνία στο πλευρό σας, να δεσμεύσουν την κυβέρνηση για την ικανοποίηση τους. Είδαμε την δυναμική παρουσία σας στις κινητοποιήσεις και το ίδιο θέλουμε να δούμε σε ένα διάλογο σας με τον πρωθυπουργό.»

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