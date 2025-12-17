Βράβευση ΤΕΕ από τον ΣΕΠΕ για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη - Περήφανος δήλωσε ο Στασινός

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με οικοδεσπότη την Πρόεδρό του Γιώτα Παπαρίδου, βράβευσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), στο πλαίσιο του συνεδρίου του «digital economy forum 2025: from vision to impact», αναγνωρίζοντας τη διεθνή διάκριση που απέσπασε ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης στα «2025 WITSA Global Awards» και την κατηγορία Digital Opportunity / Inclusion.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρο Καλαφάτη, αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, που αποτελεί μια ηλεκτρονική μεταρρύθμιση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από Έλληνες μηχανικούς στην Ελλάδα και αποτελεί πλέον διεθνή καλή πρακτική που αναγνωρίζεται ευρέως. «Είχαμε μία ιδέα στο ΤΕΕ πως, αντί να πηγαίνουμε σε 15-20 υπηρεσίες για να δούμε αν ένα οικόπεδο χτίζει και τι, θα μαζέψουμε όλα τα δεδομένα σε μία πλατφόρμα και επομένως αντί να πηγαίνουμε στην Πολεοδομία, στον Δήμο, την Αρχαιολογία και όλες τις υπηρεσίες, θα μπορούμε σε έναν ψηφιακό χάρτη να έχουμε την πληροφορία που χρειαζόμαστε» περιέγραψε ο Γιώργος Στασινός. Στη συνέχεια, ανέφερε, το ΤΕΕ παρουσίασε το 2018 το σχέδιό του στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Παλαιά Βουλή, με δεκάδες θεσμικούς παράγοντες, όπου βασικός προσκεκλημένος ήταν και ο τότε αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως επισήμανε ο κ. Στασινός «πίστεψε στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και τον υιοθέτησε στον πρώτο νόμο της κυβέρνησής του για την ανάπτυξη της χώρας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στους τότε Υπουργούς, Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκο Πιερρακάκη, που στήριξαν το έργο, με αποτέλεσμα να προχωρήσει γρήγορα και να έχει πλέον διεθνή αναγνώριση. Ο Γιώργος Στασινός τόνισε επίσης ότι αποτέλεσε τον πρώτο διαγωνισμό ολοκληρωμένου ψηφιακού έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το πρώτο έργο που ολοκληρώθηκε εγκαίρως και εντός χρονοδιαγράμματος - και κερδίζει πλέον παγκόσμια αποδοχή.

«Όλοι θα έχετε ένα ακίνητο και θα έχετε προσπαθήσει να βγάλετε μία οικοδομική άδεια. Όλοι θα έχετε ταλαιπωρηθεί κι εγώ που είμαι πρόεδρος του ΤΕΕ ίσως να μην μπορούσα να σας πω ποια είναι τα δεδομένα. Πλέον, με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη μπορεί να είστε στην Ισλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, στην Αλάσκα, τη Χιλή, την Κίνα, να κάνετε ένα κλικ στο οικόπεδό σας, να πάρετε όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια με το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ e-Άδειες, να εκδώσετε την άδεια που χρειάζεστε. Αυτός που κάποτε καθόταν στις ουρές τώρα θα μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε χώρα και να εκδίδει μία άδεια» συνέχισε ο Γιώργος Στασινός. Ευχαρίστησε, επίσης, τους συνεργάτες του στο ΤΕΕ και ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επαγγελματικών και Επιστημονικών θεμάτων του ΤΕΕ Νίκο Παναγιωτόπουλο καθώς και τις αναδόχους εταιρείες.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιώργος Στασινός, με την ευκαιρία της ομιλίας στο συνέδριο και παρουσίας στην απονομή των βραβείων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ευχήθηκε να συνεχίσει «την εκπληκτική δουλειά και ως Πρόεδρος του Eurogroup, για να βοηθήσει να εξελίξουμε τη χώρα μας και να γίνει μία από τις πιο σύγχρονες χώρες του κόσμου».

Σημειώνεται ότι ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης αποτελεί μια πρωτοποριακή εθνική πλατφόρμα GIS, δηλαδή μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης, γεωχωρικά δεδομένα. «Κλειδί» της σύγχρονης ψηφιακής λύσης είναι η ενσωμάτωση παλαιότερων πληροφοριών και αρχείων αλλά κυρίως η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ (e-Άδειες, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου κά) και άλλων φορέων (ΥΠΟΙΚ, Κτηματολόγιο κλπ) που ήδη υπάρχουν καθώς και νέα που τώρα δημιουργούνται (Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» με τα νέα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε όλη τη χώρα και Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, με τα έγγραφα και σχέδια όλων των παλαιών οικοδομικών αδειών). Μάλιστα, τους επόμενους μήνες θα γίνει υποχρεωτική η ανάρτηση στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη όλων των αποφάσεων πολεοδομικού ενδιαφέροντος, ενώ με την ολοκλήρωση των Τοπικών και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, θα είναι ορατό το πλήρες όφελός του για την κοινωνία.

Αναφερόμενος στη βράβευση του ΤΕΕ από τον ΣΕΠΕ και τον WITSA, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, τόνισε με συγκίνηση, μιλώντας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ: «Στο Επιμελητήριο κάνουμε τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Η διεθνής βράβευση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη αποτελεί δικαίωση για όσους οραματιστήκαμε και για όσους δουλέψαμε εντατικά, επί χρόνια, για να γίνει μια ιδέα πραγματικότητα, Μας κάνει περήφανους να αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, από τους πλέον ειδικούς παγκοσμίως, του κλάδου της πληροφορικής και της καινοτομίας, μια μεταρρύθμιση που συλλάβαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε στο ΤΕΕ».

Η επίσημη παράδοση από τον ΣΕΠΕ του βραβείου του WITSA στον Πρόεδρο του ΤΕΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του digital economy forum 2025 που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και το οποίο εστίασε στον μετασχηματισμό που επιφέρει η ψηφιακή τεχνολογία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της καθημερινότητας, με κορυφαίους ομιλητές από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική ηγεσία, τους θεσμικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας. Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο, στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τίτλο «WITSA Global AI Summit: AI Shaping the Digital World», η μεγάλη διεθνής αναγνώριση του έργου του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη από τον WITSA, τον μεγάλο διεθνή οργανισμό που ασχολείται με θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας.