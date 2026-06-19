Ημερίδα του ΣΕΠΕ για την «Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2026

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, ΣΕΠΕ, με θέμα «Η Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής: AI, Κυβερνοασφάλεια και το Νέο Οικοσύστημα Καινοτομίας» την Πέμπτη (18/6) η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Beyond 2026, στο Metropolitan Exhibition Centre, στα Σπάτα Αττικής.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, ο ΣΕΠΕ ως θεσμικός συνομιλητής και εταίρος της Πολιτείας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ανοίξει τη συζήτηση για το μέλλον της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, διοργανώνοντας δύο εξειδικευμένα πάνελ συζήτησης με τίτλο: «DigitalGreece 2030: τα επόμενα βήματα και οι προκλήσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας» και «Defense Tech & Cybersecurity: η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος», όπου οι συμμετέχοντες εστίασαν στα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για την επίτευξη της ψηφιακής αναβάθμισης της χώρας μέχρι το 2030, στη θωράκιση των υποδομών, καθώς και στις επενδύσεις αιχμής που θα διασφαλίσουν την εθνική ψηφιακή ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, υπογράφθηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, με σκοπό τη σύμπραξη δυνάμεων στο καίριο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, της χρήσης των δεδομένων, της έρευνας και της επιστήμης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του ΕΚΤ ο Διευθυντής, Δρ. Κυριάκος Τολιάς, και εκ μέρους του ΣΕΠΕ η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Γιώτα Παπαρίδου. Με αυτό τον τρόπο, εγκαινιάζεται η συνεργασία δύο θεσμικών φορέων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και την διάχυσή της στην κοινωνία και οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά στις παρακάτω ενέργειες:

Την επικοινωνία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεδομένων, πληροφοριών και καλών πρακτικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,

τη συνεργασία για δράσεις επιχειρηματικής πληροφόρησης, δικτύωσης και συμβουλευτικής,

τη συνεργασία για την εκπαίδευση/κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων,

τη συνεργασία για την έρευνα και ανάπτυξη/καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

την υποστήριξη στην προβολή έργων και τη διάχυση αποτελεσμάτων κοινού ενδιαφέροντος,

την εκπόνηση ερευνών/μελετών ή/και συλλογή, διαμόρφωση και διάδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών σε θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος,

την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών όπως ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων,

την αναζήτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων που προωθούν τους σκοπούς του παρόντος,

τη διερεύνηση νέων πεδίων συνεργασίας και δυνατοτήτων από κοινού συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ή δίκτυα συνεργασίας.



Στο πρώτο πάνελ με τίτλο: «DigitalGreece 2030: τα επόμενα βήματα και οι προκλήσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας» ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, υπογράμμισε ότι «Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και το σημαντικό είναι ότι έχει αλλάξει τη νοοτροπία όλων μας. Όλα τα περιμένουμε πλέον ψηφιακά. Δημιουργούμε καλές πρακτικές. Στον ακαδημαϊκό κλάδο, στον δημόσιο τομέα, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Το επόμενο βήμα, εκτός από νέες υπηρεσίες, είναι να κάνουμε το κράτος να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα. Με αξιόπιστα και διαλειτουργικά δεδομένα, κοινές και καλύτερες υποδομές και μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διαλειτουργικότητα συνεχίζει να είναι η βάση αυτής της μετάβασης. Πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη, να προσφέρουμε πιο προδραστικές υπηρεσίες και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη.»

Παίρνοντας το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, κύριος Σταύρος Ασθενίδης, σημείωσε πως «η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μια νέα φάση ψηφιακής ωριμότητας, όπου η πρόκληση δεν είναι μόνο η υλοποίηση έργων, αλλά κυρίως η λειτουργία, η διασύνδεση και η αξιοποίησή τους στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Σε αυτή τη μετάβαση, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού πλαισίου λειτουργίας, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, τα κοινά πρότυπα και την επιχειρησιακή συνέχεια των έργων. Η επόμενη ημέρα του DigitalGreece 2030 προϋποθέτει συνέχεια στον σχεδιασμό, σταθερότητα στο χρηματοδοτικό πλαίσιο και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ώστε τα έργα να εξελίσσονται και να αποδίδουν πραγματική αξία. Η επιτυχία τελικά θα κριθεί από το κατά πόσο οι ψηφιακές υπηρεσίες γίνονται ουσιαστικά χρήσιμες και με διαφάνεια για τον πολίτη, ενσωματωμένες με συνέπεια και αξιοπιστία στην καθημερινότητά του.»

Στη συνέχεια της συζήτησης ο Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και Συντονιστής του PHAROS AI Factory, κύριος Στέφανος Κόλλιας, τοποθετήθηκε λέγοντας πως «στόχος του ΕΔΥΤΕ είναι να υποστηρίξει με υπερυπολογιστικές υποδομές την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, βιώσιμου οικοσυστήματος ΤΝ στον δρόμο προς το 2030, για το δημόσιο, τους ερευνητές, τις νεοφυείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Η ανάπτυξη αυτή, με ταυτόχρονη δημιουργία δεξιοτήτων στην ΤΝ, δίνει προτεραιότητα σε βασικές θεματικές ενότητες, όπως η διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας, η ψηφιακή υποστήριξη και διάδοση του πολιτισμού, η προσωποποιημένη υγεία, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της ανάπτυξης αυτής έχει η συνεχής συνεργασία και συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.»

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κύριος Γιώργος Πιτσιλής, αναφέροντας πως «η παρουσία της ΑΑΔΕ στη BEYOND συνδέεται με το σήμερα και το αύριο της ψηφιακής οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας. Η μετάβαση της τεχνολογίας από την καινοτομία στην πρακτική εφαρμογή υπήρξε το πρώτο μεγάλο βήμα. Σήμερα, είμαστε ήδη πέρα από αυτό: σε μια φάση διαρκούς, ώριμης και πρωτοποριακής ψηφιακής εξέλιξης. Η ΑΑΔΕ, έχοντας υιοθετήσει εδώ και χρόνια ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, έχει καταστήσει τον δημόσιο τομέα πρωταγωνιστή της ψηφιακής προόδου. Δεν διευρύναμε απλώς τις ψηφιακές υπηρεσίες· τους δώσαμε βάθος, ποιότητα και ουσιαστική αξία, προς όφελος της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, των πολιτών και της κοινωνίας. Με τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένα αναλυτικά εργαλεία, ασφαλείς διασυνδέσεις και συνεχή απλοποίηση διαδικασιών, κάνουμε τη συμμόρφωση ευκολότερη, την εξυπηρέτηση ταχύτερη και τους ελέγχους πιο στοχευμένους, δίκαιους και αποτελεσματικούς.»

Από την πλευρά της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, κυρία Νίκη Τσούμα, επεσήμανε πως «τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τομέα Υγείας, με υπηρεσίες που έχουν αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα πολιτών. Η πρόκληση της επόμενης περιόδου είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική, επενδύοντας σε νέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και σε υποδομές και διασυνδέσεις που επιτρέπουν στα συστήματα να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Η αξία του ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκεται στην ικανότητα της τεχνολογίας να μετατρέπει τα δεδομένα σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ταχύτερες διαδικασίες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαλειτουργικότητα, η ποιότητα των δεδομένων και η υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, η ανάπτυξη ισχυρών ψηφιακών υποδομών και η διαρκής συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του Digital Greece 2030.»

Τέλος η Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, σχολίασε ότι «οι τεχνολογικοί πρωταθλητές δεν δημιουργούνται τυχαία. Δημιουργούνται όταν υπάρχει ταλέντο, πρόσβαση σε αγορές, μόνιμη χρηματοδότηση, σταθερό θεσμικό περιβάλλον και εθνική αυτοπεποίθηση. Και σήμερα η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να περάσει από την εικόνα μιας χώρας που ακολουθεί τις εξελίξεις, στην εικόνα μιας χώρας που παράγει τεχνολογία, εξάγει καινοτομία και διεκδικεί ρόλο στον παγκόσμιο ψηφιακό ανταγωνισμό. Ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα έχει ωριμάσει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια και έχει πλέον περάσει από τον ρόλο του τεχνολογικού παρόχου στον ρόλο του στρατηγικού εταίρου της χώρας. Η ψηφιακή μετάβαση του Δημοσίου, η πρόοδος στις υποδομές συνδεσιμότητας, η υψηλή κάλυψη 5G, αλλά και η αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, κυβερνοασφάλειας, cloud και data analytics αποδεικνύουν ότι η αγορά διαθέτει τεχνογνωσία, εξωστρέφεια και ικανότητα υλοποίησης έργων και δράσεων μεγάλης κλίμακας.»

Στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «Defense Tech & Cybersecurity: η δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος» τη συζήτηση άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Δρ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο οποίος επεσήμανε πως « Η συμμετοχή μας στην BEYOND 2026 αντανακλά τη στρατηγική προσέγγιση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους τομείς της κρίσιμης υποδομής και της ψηφιακής ασφάλειας. Μέσα από τη συμβολή μας στις θεματικές συζητήσεις της διοργάνωσης, αναδεικνύουμε τόσο την πρόοδο στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δικτύων κρίσιμων υποδομών της χώρας, όσο και τις προσπάθειες ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δικτύων επικοινωνιών και διαμόρφωσης ενός εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην κυβερνοασφάλεια. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ανθεκτικών, ασφαλών και διαλειτουργικών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η εκπόνηση και υλοποίηση εθνικών στρατηγικών σε κρίσιμες τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διάστημα, η Συνδεσιμότητα και τα Αυτόνομα Ρομποτικά Συστήματα, θέτουν βραχυπρόθεσμους αλλά και αισιόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους για τη χώρα. Οι ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει σημαντικές ικανότητες στους τομείς αυτούς και είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για τους πολίτες.»

«Για εμάς στην ΕΑΚ, το πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία περί Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η προτεραιότητά μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει σχετικές προσπάθειες προς αυτή τη κατεύθυνση, γιατί απαιτείται και η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό. Ένας από τους πρώτους τομείς στον οποίο θα εφαρμοστεί το σχέδιό μας είναι αυτός της υγείας. Έχουμε περάσει νόμους, οπότε τώρα κάνουμε το βήμα προς στην υλοποίηση» τόνισε ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, συμπληρώνοντας πως «ελληνική παρουσία στον χώρο της κυβερνασφάλειας στις αγορές του εξωτερικού χρειάζεται εμπορεύσιμο προϊόν. Η πραγματική δυσκολία είναι η πώληση στο εξωτερικό, όχι η ανάπτυξη της λύσης της ίδιας.»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, κύριος Παντελής Τζωρτζάκης, σημείωσε πως «η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα δεν είναι η παραγωγή καινοτομίας αλλά η ικανότητα ενός κράτους να την απορροφά και να την κλιμακώνει. Αυτό είναι το κενό που έρχεται να καλύψει το ΕΛΚΑΚ. Σε έναν κόσμο όπου η αποτρεπτική ισχύς εξαρτάται όλο και περισσότερο από λογισμικό, δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομα συστήματα και προηγμένα δίκτυα αισθητήρων, η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες. Απαιτεί ένα δυναμικό οικοσύστημα που να ανανεώνεται διαρκώς και να παράγει τεχνολογικό πλεονέκτημα. Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί ως ο καταλύτης αυτής της μετάβασης: όχι απλώς συνδέοντας διαφορετικούς φορείς, αλλά διαμορφώνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν μηχανισμό παραγωγής αμυντικής καινοτομίας που ενισχύει ταυτόχρονα την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την τεχνολογική κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται σε μοχλός ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης.»

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ, κύριος Βασίλης Ορφανός, ο οποίος τόνισε πως «η BEYOND 2026 αναδεικνύει ακριβώς το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα: η Ελλάδα να περάσει από τη λογική της απλής υλοποίησης έργων στη λογική της παραγωγής τεχνολογίας αιχμής. Να αποκτήσει εξωστρέφεια και στρατηγική αυτονομία. Η πολιτική προστασία, η κυβερνοασφάλεια και η προστασία κρίσιμων υποδομών δεν θα κριθούν πλέον μόνο από τη βαριά βιομηχανία, αλλά από την "καρδιά" των συστημάτων: το software, την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Computer Vision, τα δεδομένα, την αυτονομία και την κυβερνοανθεκτικότητα. Εκεί μπορούν να κάνουν τη διαφορά οι ελληνικές εταιρείες που έχουν την καινοτομία στο DNA τους και αναπτύσσουν dual-use τεχνολογίες, με εφαρμογή τόσο στην κοινωνία όσο και στην άμυνα. Πραγματική επιτυχία θα είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να βλέπουμε ελληνικές τεχνολογίες να προστατεύουν δίκτυα, υποδομές, σύνορα, ενεργειακά συστήματα και κρίσιμες υποδομές διεθνώς. Να μην είμαστε μόνο αγοραστές προηγμένων λύσεων, αλλά παραγωγοί και εξαγωγείς τεχνολογίας. Αυτό είναι το στοίχημα για την Ελλάδα και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει η BEYOND.»

Στο πλαίσιο της υπογραφής του μνημονίου μεταξύ Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, ο Διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ. Κυριάκος Τολιάς δήλωσε: «το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του ΣΕΠΕ διαμορφώνει ένα ουσιαστικό πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, αξιόπιστα δεδομένα και τη συμμετοχή του ΕΚΤ σε διεθνή δίκτυα όπως το Enterprise Europe Network, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε στοχευμένες πρωτοβουλίες δικτύωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και να συμβάλουμε σε ένα πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα ΤΠΕ.»

Στη συνέχεια,η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου υπογράμμισε: «Σε μια περίοδο όπου η καινοτομία, η γνώση και οι ψηφιακές τεχνολογίες διαμορφώνουν το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας, η συνεργασία του ΣΕΠΕ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την προώθηση της έρευνας, την αξιοποίηση της γνώσης και των δεδομένων, καθώς και για τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, ενισχύουμε τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την αγορά, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Ο ΣΕΠΕ, στηρίζοντας το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμών, φορέων και αγοράς, επιβεβαιώνει τον στρατηγικό του ρόλο ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας για τη χάραξη της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, ως μοχλό ανάπτυξης και προόδου.