Ο Όμιλος Σαράντη στο πλευρό του Σικιαριδείου Ιδρύματος και του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιλίου

Ο Όμιλος Σαράντη, σταθερός στη διαχρονική δέσμευσή του για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υλοποίησε δύο σημαντικές χορηγίες σε φορείς που επιτελούν ουσιαστικό έργο για ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος στήριξε το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, έναν οργανισμό με διαχρονική παρουσία στον χώρο της ειδικής αγωγής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης ατόμων με νοητική αναπηρία , προσφέροντας προϊόντα από τις μάρκες AVA, SANITAS, FINO, NOXZEMA και AFROSO. Η χορηγία καλύπτει καθημερινές ανάγκες υγιεινής και φροντίδας, ενισχύοντας τη λειτουργία ενός φορέα που συμβάλλει στην εκπαίδευση, την κοινωνική ενδυνάμωση και την αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελουμένων του.

«Η υποστήριξη του Ομίλου Σαράντη αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση για το έργο μας. Μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με συνέπεια την προσπάθειά μας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους εκπαιδευομένους μας», δήλωσε εκπρόσωπος του Σικιαριδείου Ιδρύματος.

Παράλληλα, ο Όμιλος ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ιλίου, το οποίο λειτουργεί από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με τη χρηματοδότηση του ΤΑΜΕΥ – Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προσέφερε αντηλιακά, καθαριστικά προσώπου, ενυδατικές κρέμες και είδη πρώτων βοηθειών. Στη δομή φιλοξενούνται 30 ασυνόδευτα κορίτσια, ηλικίας από 12 έως 18 ετών, τα οποία προέρχονται από ιδιαίτερα ευάλωτες συνθήκες και έχουν ανάγκη από ένα σταθερό και υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει την υγεία, την αυτοπεποίθηση και τη συνολική τους ευημερία.»

Η προσφορά αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, υποστηρίζοντας το ευρύτερο έργο του Κέντρου, το οποίο περιλαμβάνει στέγαση, ψυχοκοινωνική στήριξη, εκπαίδευση και δράσεις κοινωνικής ένταξης.

«Η συμβολή του Ομίλου Σαράντη έχει άμεσο και πρακτικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κοριτσιών που φιλοξενούμε. Πρόκειται για μια ουσιαστική πράξη στήριξης που ενισχύει την προσπάθειά μας να τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και προοπτικής», ανέφερε εκπρόσωπος του Κέντρου Φιλοξενίας.

Ο εκπρόσωπος του Ομίλου Σαράντη, αναφερόμενος και στις δύο χορηγίες, δήλωσε «Στον Όμιλο Σαράντη, η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Με συνέπεια και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, στηρίζουμε φορείς που προσφέρουν πραγματικό έργο και ενδυναμώνουν ανθρώπους που χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον και φροντίδα. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν την προσήλωσή μας στη δημιουργία θετικής επίδρασης για την κοινωνία και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας αλληλεγγύης και σεβασμού».

Ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, στηρίζουν ευάλωτες κοινότητες και προωθούν την ισότιμη πρόσβαση σε βασικές ανάγκες φροντίδας και ευημερίας. Με μακροχρόνιο όραμα και σταθερές αξίες, παραμένει ενεργός αρωγός της κοινωνίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη δημιουργία ουσιαστικού θετικού αντίκτυπου.