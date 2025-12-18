ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Premier Capital: Γιορτάζει το 200ο εστιατόριο McDonald’s του ευρωπαϊκού δικτύου της
Επιχειρήσεις
22:00 - 18 Δεκ 2025

Premier Capital: Γιορτάζει το 200ο εστιατόριο McDonald’s του ευρωπαϊκού δικτύου της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η PremierCapital γιορτάζει ένα νέο ορόσημο με το άνοιγμα του 200ού της εστιατορίου McDonald’s στην Ευρώπη, στην έδρα της, τη Μάλτα.

Ως ο developmentallicensee της McDonalds σε έξι αγορές, η PremierCapital έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας τοπικής εκδοχής της πιο αναγνωρίσιμης αλυσίδας εστιατορίων στον κόσμο, ισορροπώντας τα διεθνή πρότυπα με μια γνήσια σύνδεση με την τοπική κουλτούρα. Από το άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου της στη Μάλτα το 1995 μέχρι την ίδρυση της PremierCapital το 2005, η εταιρεία επεκτείνει συνεχώς την παρουσία της, έχει εισέλθει σε νέες αγορές και έχει εισαγάγει καινοτομίες που διαμορφώνουν σήμερα την εμπειρία των επισκεπτών στα εστιατόρια McDonalds.

Ο AroshaWijemuni, VicePresidentBusinessUnitLead – Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της McDonaldsCorporation, δήλωσε: «Τα εγκαίνια του 200ού εστιατορίου αποτελούν ένα απίστευτο ορόσημο για την PremierCapital και για το κοινό μας ταξίδι. Μαζί, αξιοποιούμε το μέγεθός μας για να υποστηρίζουμε τις κοινότητες, δημιουργώντας χώρους όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Αυτό το ορόσημο αντικατοπτρίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχει η συνεργασία μας για τους πελάτες μας, για τις κοινότητες που εξυπηρετούμε και για τους ανθρώπους μας κάθε μέρα».

Η PremierCapital απασχολεί περισσότερους από 12.000 ανθρώπους και φέτος θα εξυπηρετήσει πάνω από 90 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ο MeloHili, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της PremierCapital, δήλωσε: «Με αυτό το επίτευγμα γιορτάζουμε όχι μόνο τα ορόσημα που πετύχαμε, αλλά και τους ανθρώπους που τα έκαναν πραγματικότητα. Σε όλες τις αγορές μας έχουμε αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό, προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές, υιοθετώντας νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών μας και παραμένοντας κοντά στις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Αυτή η ανάπτυξη έχει χτιστεί πάνω στη συνέπεια, τη φιλοδοξία και την κοινή πίστη στην αξία της συνεργασίας. Αυτό είναι που καθορίζει το παρελθόν μας και αυτό θα διαμορφώσει το μέλλον μας».

Το νέο εστιατόριο, που βρίσκεται στην Μάλτα και συγκεκριμένα στο CentralBuisnessDistrict, αποτελεί το 10ο εστιατόριο στο νησί και διαθέτει όλα αυτά που αγαπούν οι πελάτες των McDonalds, όπως McDrive, McDelivery και MobileOrder & Pay. Το νέο εστιατόριο δημιουργεί 50 νέες θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας τόσο νέους εργαζομένους όσο και έμπειρους επαγγελματίες.

Η PremierCapital συνεχίζει να βρίσκεται σε δυναμική αναπτυξιακή πορεία και αναμένει έσοδα άνω των 775 εκατ. ευρώ το 2025, με κινητήρια δύναμη τη συνεχή επέκταση του δικτύου της και την ισχυρή ζήτηση. Η εταιρεία εξακολουθεί να ενισχύει τις δραστηριότητές της και να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές της, προγραμματίζοντας 15 νέα εστιατόρια για το 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

McDonald’s: Μείωση πωλήσεων, αύξηση τζίρου το γ τρίμηνο
Επιχειρήσεις

McDonald’s: Μείωση πωλήσεων, αύξηση τζίρου το γ τρίμηνο

Στους 75 όσοι μολύνθηκαν από βακτήριο στα McDonalds
Ειδήσεις

Στους 75 όσοι μολύνθηκαν από βακτήριο στα McDonalds

Η Premier Capital ανοίγει ξανά το εστιατόριο McDonald’s στη Ρόδο
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Η Premier Capital ανοίγει ξανά το εστιατόριο McDonald’s στη Ρόδο

McDonald’s: Προσλαμβάνει 14χρονους εν μέσω έλλειψης εργατικού δυναμικού
Επιχειρήσεις

McDonald’s: Προσλαμβάνει 14χρονους εν μέσω έλλειψης εργατικού δυναμικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 20:29

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Αγνοείται το παιδί του άνδρα που βρέθηκε νεκρός

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Πολιτική
30/06/2026 - 20:15

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛ.Α.Σ., μάχη για την τρίτη

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ