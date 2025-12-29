Μοτοδυναμική: Δωρεάν διάθεση 2.776 μετοχών σε στελέχη

Η Μοτοδυναμική δημοσίευσε σήμερα (29/12) ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η εταιρεία προχωρά σε δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

«Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής: «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι, σε εκτέλεση και σύμφωνα με τους όρους της από 12.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 30.07.2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, την 23/12/2025 διέθεσε δωρεάν, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, σε στελέχη της ίδιας και των θυγατρικών της εταιριών που ειδικώς αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνολικά 2.776 ίδιες μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), συνολικής αξίας €7.106,56, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €2,56 της 22/12/2025.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές, που διατέθηκαν δωρεάν στα ανωτέρω στελέχη, χωρίς υποχρέωση διακράτησης, αποκτήθηκαν από την Εταιρία δυνάμει των από 26.06.2020, 16.06.2022 και 23.05.2024 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και των από 03.08.2020, 06.07.2022 και 11.06.2024, αντίστοιχα, αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου,, με μέση τιμή κτήσης €2,6366 ανά μετοχή. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρία κατέχει συνολικά 806.892 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,68% του συνόλου των μετοχών της».

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

«Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ότι την 23.12.2025, ο κ. Γεώργιος Λειβαδίτης, Διευθυντής Κλάδου SIXT, διευθυντικό στέλεχος και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποίησε στην Εταιρία ότι την 22.12.2025 προέβη στην πώληση και μεταβίβαση 1.641 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας €4.168,14, με τιμή μεταβίβασης €2,54».