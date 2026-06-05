Μοτοδυναμική: Ποντάρει σε Porsche, NIO και Yamaha για συνέχιση της ανάπτυξης το 2026

Με στόχο τη διατήρηση της αναπτυξιακής της δυναμικής και την επιστροφή στα επίπεδα κερδοφορίας του 2023, η Μοτοδυναμική εστιάζει στην ενίσχυση της παρουσίας της στους τομείς των premium αυτοκινήτων, της ηλεκτροκίνησης και των δικύκλων, ενώ θετικές προοπτικές διαβλέπει και για τη δραστηριότητα της Sixt, η οποία συνδέεται άμεσα με την πορεία του τουρισμού.

Κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πάρης Κυριακόπουλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το 2026, μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού κύκλου εργασιών ύψους 214,6 εκατ. ευρώ το 2025.

Ανάπτυξη σε premium αυτοκίνητο και ηλεκτροκίνηση

Στον κλάδο του αυτοκινήτου, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης για τις Porsche και NIO.

Η Porsche κατέγραψε το 2025 την καλύτερη επίδοσή της στην ελληνική αγορά, με 336 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,5% στην κατηγορία της. Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιστοιχούν πλέον στο 42% των πωλήσεων της μάρκας, με το ηλεκτρικό Macan να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Πρόσθετες προσδοκίες δημιουργεί η επικείμενη κυκλοφορία της ηλεκτρικής Cayenne.

Η διοίκηση σημείωσε ότι η αγορά premium αυτοκινήτων στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των ευρωπαϊκών δεδομένων, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 3% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων έναντι ποσοστών κοντά στο 10% στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά τη NIO, η Μοτοδυναμική αναγνωρίζει τις προκλήσεις που δημιουργεί ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από νέους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της μάρκας. Το πρώτο κατάστημα της NIO αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα, ενώ εξετάζεται η επέκταση του δικτύου στα νότια προάστια της Αττικής. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη της δραστηριότητας σε Κύπρο και Βουλγαρία.

Yamaha: Διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά δίκυκλου

Η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για τις προοπτικές της Yamaha, η οποία διατηρεί παρουσία σχεδόν 60 ετών στην ελληνική αγορά και συνεχίζει να κατέχει ηγετική θέση παρά την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριακόπουλο, η αγορά δίκυκλου παραμένει χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση, ωστόσο εκτιμάται ότι έως το 2029 θα σταθεροποιηθεί περίπου 20% κάτω από τα ιστορικά υψηλά της. Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η ζήτηση στην κατηγορία των scooter, με μοντέλα όπως τα NMAX 125 και XMAX να συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις.

Οι κινεζικές μάρκες και οι ισορροπίες της αγοράς

Αναφερόμενος στην αυξανόμενη παρουσία κινεζικών κατασκευαστών σε αυτοκίνητο και δίκυκλο, ο επικεφαλής της Μοτοδυναμικής εκτίμησε ότι οι νέοι παίκτες θα ενισχύσουν περαιτέρω το αποτύπωμά τους χωρίς να ανατρέψουν τις υφιστάμενες ισορροπίες της αγοράς.

Όπως σημείωσε, οι κινεζικές εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν σημαντικά μερίδια αγοράς, ενώ στον κλάδο του δίκυκλου εκτιμάται ότι θα φθάσουν σε μερίδιο 20%-25%, χωρίς ωστόσο να εκτοπίσουν τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά και ιαπωνικά brands.

Θετικές προσδοκίες για Sixt και τουρισμό

Θετική παραμένει η εικόνα και για τη δραστηριότητα της Sixt, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη διοίκηση, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί επιπτώσεις στις τουριστικές αφίξεις, διατηρώντας τις προσδοκίες για μία ακόμη ισχυρή τουριστική σεζόν.

Η εταιρεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις νέες τουριστικές υποδομές της χώρας, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Παράλληλα, θετικά είναι τα πρώτα δείγματα από το νέο brand FLIIZZR, το οποίο απευθύνεται στην αγορά μικρών και οικονομικών οχημάτων.

Ιστορικό υψηλό εσόδων και μέρισμα

Ο κύκλος εργασιών της Μοτοδυναμικής διαμορφώθηκε το 2025 στα 214,6 εκατ. ευρώ, έναντι 196 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 9,5 εκατ. ευρώ από 9,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν 45 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 79,12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.