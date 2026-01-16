ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fais: Ανάκληση συγχώνευσης τριών εταιρειών από Unlimited Sport - Σχέδιο απορρόφησης από Καλογήρου
Επιχειρήσεις
16:51 - 16 Ιαν 2026

Fais: Ανάκληση συγχώνευσης τριών εταιρειών από Unlimited Sport - Σχέδιο απορρόφησης από Καλογήρου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Fais Group προχώρησε στην ανάκληση της συγχώνευσης τριών θυγατρικών εταιρειών μέσω της Unlimited Sport, μετά από επανεξέταση των όρων και των προϋποθέσεων του εγκεκριμένου σχεδίου σύμβασης. Η απόφαση αφορά την απορρόφηση των εταιρειών ΖΙΤΑ Mall και ΦΕΡ, οι οποίες, όπως και η Unlimited Sport, ανήκουν κατά 100% στον όμιλο.

Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “Fais Group”(η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 27/06/2025 ανακοίνωσης της στο Χ.Α. περί απόφασης απορρόφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ όπως ενεκρίθη το από 23-06-2025 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των τριών εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4601/2019, 4548/2018, 4072/2012 και 5162/2024, την ανάκλησης της συγχώνευσης. Οι αρ.πρωτ. για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά των νέων καταχωρίσεων σχετικά με την ανάκληση, είναι οι εξής: Αρ. Πρωτ. για την UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ : Α/Α: 3974897,Αρ. Πρωτ. για το ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α 3971736 Αρ. Πρωτ. για την ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α/Α: 3972943 καθώς και των αρ.πρωτ. των ανακοινώσεων του ΣΣΣ που ανακαλείται, Αριθ. Πρωτ UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ :3656667/26-6-2025, Αριθ. Πρωτ. ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:3656690/26-6-2025 και Αριθ. Πρωτ. ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :3656675/26-6-2025

Οι παραπάνω προαναφερθείσες εταιρείες αποτελούν θυγατρικές της Φάις Συμμετοχών Α.Ε. κατά 100% (έμμεσα και άμεσα).

Πιο συγκεκριμένα, μετά από επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, κρίθηκε σκόπιμο να μη προχωρήσει, στο παρόν στάδιο, η συγχώνευση μεταξύ της απορροφώσας εταιρείας «UNLIMITED SPORT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των απορροφώμενων εταιρειών «ΖΙΤΑ MALL ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου, με σκοπό την απλοποίηση των εταιρικών δομών αυτού.

Προς διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης ολοκλήρωσης της εταιρικής αναδιάρθρωσης, αποφασίστηκε οι ανωτέρω εταιρείες να απορροφηθούν από την εταιρεία «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», ώστε ο εταιρικός μετασχηματισμός να ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο και όχι σε δύο διακριτά στάδια.

Κατά συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η σύνταξη νέου Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Η εταιρεία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος
Ανακοινώσεις

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL
Ανακοινώσεις

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου
Ανακοινώσεις

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου
Επιχειρήσεις

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ