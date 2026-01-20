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Υπερταμείο: Σε στρατηγικό διάλογο με το Dubai Chambers για επενδύσεις και ανάπτυξη
Επιχειρήσεις
12:47 - 20 Ιαν 2026

Υπερταμείο: Σε στρατηγικό διάλογο με το Dubai Chambers για επενδύσεις και ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπερταμείο/ Growthfund υποδέχθηκε υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία του Dubai Chambers, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ντουμπάι στους τομείς των επενδύσεων, των υποδομών, και της καινοτομίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Dubai Chambers εκπροσωπεί ένα ισχυρό δίκτυο άνω των 292.000 ενεργών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και family offices από ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Το δίκτυο αυτό συγκροτεί τον κεντρικό επιχειρηματικό κορμό του Ντουμπάι, με σαφές και αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, σε διαφορετικά μεγέθη και τομείς, συμπεριλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Της αντιπροσωπείας του Dubai Chambers ηγήθηκαν ο Εξοχότατος Πρόεδρος Sultan Al Mansoori, και ο Εξοχότατος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Mohamed Lootah, συνοδευόμενοι από ανώτερα στελέχη αρμόδια για τις διεθνείς σχέσεις, την ψηφιακή οικονομία, τη διεθνή συνεργασία.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν,επίσης, εκπρόσωποι της Πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα, ηEng. Mahrah Al Shayah Al Ali, και ο κ. Ahmed Alkhateri.

Εκ μέρους του Υπερταμείου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και ανώτατα στελέχη της ομάδας Eπενδύσεων & Σχέσεων με Επενδυτές.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ευκαιρίες ανάπτυξης υποδομών, και συν-επένδυσης και καθώς και σε βιώσιμες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του Dubai Chambers για την προώθηση διασυνοριακών επενδυτικών και εμπορικών συνεργασιών.

Κατά τις συζητήσεις αναδείχθηκε ο ρόλος του Dubai Chambers ως καταλύτη στη διευκόλυνση διμερών επενδυτικών σχέσεων μέσω της διασύνδεσης ελληνικών επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και κοινών καινοτόμων πρωτοβουλιών- συμπεριλαμβανομένων δράσεων με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου- με εταίρους και επενδυτές με έδρα το Ντουμπάι. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε τομείς προτεραιότητας, όπως η τεχνολογία, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τουρισμός, η ενέργεια και η ψηφιακή οικονομία.

Παράλληλα, το Dubai Chambers παρουσίασε τις προτεραιότητές του για διασυνοριακές επενδύσεις, και συζητήθηκε η ανάδειξη επιλεγμένων έργων του Υπερταμείου που μπορούν να προσελκύσουν Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και στρατηγική συνεργασία κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία πρόκειται να προχωρήσει μέσω απευθείας διασύνδεσης και επαφών με επενδυτές, στο πλαίσιο του προγραμματισμένου roadshow του Υπερταμείου στη Μέση Ανατολήεντός του Q1 2026.

Το Υπερταμείο παρουσίασε τον ρόλο του ως εθνική επενδυτική πλατφόρμα, διαχειριζόμενο ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών ευκαιριών σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας καθώς και την προσέλκυση φορέων και επενδυτών από τα Εμιράτα στην Ελληνική Επικράτεια με απώτερο στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας αποκοπεί την ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών εταιριών και θεσμικών φορέων προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής κ με πύλη για τη αγορές του κόλπου και της Μέσης Ανατολής το Ντουμπάι, προσφέροντας παράλληλα έτσι σε επενδυτές με έδρα το Ντουμπάι πρόσβαση σε υψηλής αξίας επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς και γνώση και υποστήριξη αυτών.

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου, δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση με την ηγεσία του Dubai Chambers επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του Υπερταμείου ως θεσμικού πυλώνα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ενίσχυση των δεσμών με το Ντουμπάι δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για συν-επενδύσεις και την ανάπτυξη εθνικών υποδομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη διεθνή θέση της ελληνικής οικονομίας.»

Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Dubai Chambers ανοίγει νέους διαύλους διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με δυναμικούς διεθνείς επενδυτές και παγκόσμιες αγορές. Το Growthfund λειτουργεί ως γέφυρα και ομπρέλα για στρατηγικές συνεργασίες, συνέργειες και επενδύσεις σε τεχνολογία και καινοτομία, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για το χαρτοφυλάκιο μας και για την ελληνική οικονομία.»

Ο Πρόεδρος του Dubai Chambers, κ. Sultanbin Saeed Al Mansoori, δήλωσε: «Η συνάντηση αυτή αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσεται στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ντουμπάι και Ελλάδας. Το μη πετρελαϊκό εμπόριο μεταξύ των δύο αγορών ανήλθε το 2024 σε 545,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας αύξηση 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ έως το τέλος του 2025 είχαν εγγραφεί 419 ελληνικές εταιρείες ως ενεργά μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ντουμπάι, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 22,5%. Προσβλέπουμε στη μετατροπή αυτής της θετικής πορείας σε νέες ευκαιρίες για συν-επενδύσεις και συνεργασίες, ιδίως σε τομείς όπως οι υποδομές, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη.»

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