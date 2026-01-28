Alumil: Εγκρίθηκε από το ΔΣ εγγύηση €13,75 εκατ. υπέρ της θυγατρικής στην Αίγυπτο

Η Alumil γνωστοποίησε ότι το διοικητικό της συμβούλιο, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου, αποφάσισε την έγκριση παροχής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της στην Αίγυπτο, ALUMIL MISR FOR TRADE AND INDUSTRY S.A.E. Η εγγύηση αφορά ποσό έως 13.750.000 ευρώ, προσαυξημένο με τους αντίστοιχους τόκους και τα συναφή έξοδα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας: Η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 014492035000 και Α.Φ.Μ. 094220266 (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του την 26.1.2026, ενέκρινε την παροχή εγγύησης υπέρ συνδεδεμένου με την Εταιρεία νομικού προσώπου.

[Συνδεδεμένο μέρος: η εταιρεία «ALUMIL MISR FOR TRADE AND INDUSTRY S.A.E.» (εφεξής η «Θυγατρική»), αιγυπτιακή ανώνυμη εταιρεία με έδρα στο Κάϊρο της Αιγύπτου.

Είδος συναλλαγής: Παροχή εγγύησης σε πρώτη ζήτηση υπέρ της Θυγατρικής προς το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT» δυνάμει της Σύμβασης Εγγύησης (Deed of Guarantee and Indemnity)

Αξία συναλλαγής: Έως EUR 13.750.000 (κεφάλαιο) πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων

Εκτιμώμενη ημερομηνία κατάρτισης: Φεβρουάριος 2026.]

Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη με βάση Έκθεση Αξιολόγησης που συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «COMPASS Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ι.Κ.Ε.», η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης και η Έκθεση Αξιολόγησης δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ (αρ. πρωτ. ανακοίνωσης 3989951/28-1-2026) και επισυνάπτονται στην παρούσα.