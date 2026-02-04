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Χατζηδάκης: Ακρογωνιαίος λίθος της κυβέρνησης η δημοσιονομική πειθαρχία – Σε ποια πεδία εστιάζουν οι μεταρρυθμίσεις
Επιχειρήσεις
10:52 - 04 Φεβ 2026

Χατζηδάκης: Ακρογωνιαίος λίθος της κυβέρνησης η δημοσιονομική πειθαρχία – Σε ποια πεδία εστιάζουν οι μεταρρυθμίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του 2026 έδωσε ο αντιπρόεδρος αυτής, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετούμενος στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση που παρέθεσε, χθες στην Αθήνα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος αρχικά επεσήμανε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, με σαφείς και δεσμευτικές δικλίδες ασφαλείας, που θα προταθεί να θωρακιστούν μέσω και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Τέτοια πρόβλεψη άλλωστε, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει ήδη και στο σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και προσήλωση το 2026, εστιάζοντας σε επτά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις φόρων, ενώ θα περιορίσει και τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων.

Επίσης, ανέφερε ότι θα υπάρξουν μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, θα θεσπιστούν ειδικά χωροταξικά σχέδια για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τη βιομηχανία και θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που είχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ύψους 16 δισ. ευρώ.

Πρόσθεσε ακόμη ότι θα συνεχιστούν οι εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, ενώ ως τελευταία μεταρρύθμιση επεσήμανε τον μετασχηματισμό του Enterprise Greece και του Export Credit Greece.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήρε τη συμβολή της γερμανικής επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως και στη στήριξη της απασχόλησης.

Ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Andreas Kindl, τοποθετούμενος στην εκδήλωση ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είμαι πεπεισμένος ότι οι ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις μπορούν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις τους να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη πραγματικών εναλλακτικών λύσεων για τις υπάρχουσες εξαρτήσεις, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας».

Ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Άγις Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο ενός ζωντανού διαλόγου που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Επιμελητηρίου, Dr Iljia Nothnagel, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η συνεργασία των δύο χώρων ευρύτερα στην οικονομία και ειδικότερα στον επενδυτικό στίβο και το καθημερινό επιχειρείν, αποδείχθηκε με την πάροδο των ετών συνεχής και αθόρυβη, επιτρέποντας μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς, πιστότητα στο στόχο και υψηλές επιδόσεις».

Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Γερμανία θα παραμείνει επενδυτικά στην Ελλάδα και μετά την εκπνοή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Σε άλλο σημείο των αναφορών του επεσήμανε ότι «ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των Γερμανών επενδυτών είναι η διπλή διασπορά τους, γεωγραφική και κλαδική, που τους καθιστά στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας και έναν εκ των ισχυρότερων εθνικών επενδυτών της χώρας, με 8 δισ. ευρώ κεφάλαια στην εγχώρια αγορά».

Τέλος, ο Dr Ilja Nothnagel, υποδεχόμενος κατά την έναρξη της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης τους καλεσμένους, υπογράμμισε τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η παγκόσμια οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή, σημειώνοντας ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προσαρμοζόμενο δυναμικά στις νέες διεθνείς συνθήκες, θα συνεχίσει να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στα μέλη του, διευρύνοντας τους ορίζοντες διμερών συνεργασιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/02/2026 - 11:53
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