Σε τεντωμένο σχοινί οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις νέες απαιτήσεις της Τεχεράνης

Το Ιράν ζήτησε αλλαγές τόσο στον τόπο όσο και στη μορφή των προγραμματισμένων για την Παρασκευή συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, η ιρανική στρατιωτική δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο κλιμακώθηκε, με δύο προκλητικά επεισόδια εις βάρος αμερικανικών πλοίων, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τα περιστατικά αυτά, σε συνδυασμό με τις νέες ιρανικές απαιτήσεις, ενδέχεται να εκτροχιάσουν τη διπλωματική πορεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να τον ωθήσουν προς στρατιωτικές επιλογές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν ήδη συγκεντρώσει ισχυρότατες στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο.

Μεταφορά συνομιλιών στο Ομάν

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, η Τεχεράνη φαίνεται να υπαναχωρεί από συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, αφού αρκετές χώρες είχαν ήδη προσκληθεί να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Συγκεκριμένα, το Ιράν ζητά τη μεταφορά των συνομιλιών από την Κωνσταντινούπολη στο Ομάν. Παράλληλα, επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν σε αυστηρά διμερές πλαίσιο, αποκλειστικά με τις ΗΠΑ, και όχι με τη συμμετοχή αραβικών και μουσουλμανικών χωρών ως παρατηρητών. Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι η ιρανική πλευρά επιδιώκει να περιορίσει την ατζέντα αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα, αποφεύγοντας θέματα όπως τα βαλλιστικά προγράμματα και οι περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, που αποτελούν προτεραιότητα για άλλα κράτη της περιοχής.

Οι τελευταίες εξελίξεις: Αραβική πηγή δήλωσε στο Axios ότι οι συνομιλίες αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθούν στο Ομάν την Παρασκευή, με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει αποδεχθεί το ιρανικό αίτημα. Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων χωρών της περιοχής στις συνομιλίες στο Ομάν.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κλιμάκωση στον Κόλπο

Την Τρίτη, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία προχώρησε σε δύο ενέργειες που Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιθετικές», μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις έξι ωρών.

Στο πρώτο περιστατικό, ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε εμπορικό πλοίο με σημαία ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά σκάφη αποχώρησαν όταν κατέφθασε αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για να συνοδεύσει το πλοίο, με υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας. Δεν ερρίφθησαν πυρά.

Στο δεύτερο περιστατικό, ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με «αδιευκρίνιστες προθέσεις», πλησίασε το αεροπλανοφόρο USS Lincoln και καταρρίφθηκε από μαχητικό F-35, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι και τα δύο περιστατικά χαρακτηρίζονται «ιδιαίτερα επιθετικά» και σημείωσε ότι συνέβησαν σε μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή της, η CENTCOM ανέφερε μέσω του Χόκινς:

«Η συνεχιζόμενη παρενόχληση και οι απειλές του Ιράν σε διεθνή ύδατα και εναέριο χώρο δεν θα γίνουν ανεκτές. Η αχρείαστη επιθετικότητα του Ιράν κοντά σε αμερικανικές δυνάμεις, περιφερειακούς εταίρους και εμπορικά πλοία αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης, λανθασμένων υπολογισμών και αποσταθεροποίησης της περιοχής».

Η τρέχουσα κατάσταση

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχετικά με τα επεισόδια στον Κόλπο και τις νέες ιρανικές απαιτήσεις.

«Προς το παρόν, οι συνομιλίες με το Ιράν παραμένουν προγραμματισμένες», δήλωσε. «Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε».

Η Λίβιτ υπογράμμισε ότι ο Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη διπλωματία ως πρώτη επιλογή, αλλά «χρειάζονται δύο για να χορέψουν», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι τοποθεσίες όπως η Τουρκία και το Ομάν βρίσκονται υπό εξέταση και ότι ο τόπος και ο χρόνος των συνομιλιών «δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υλικό για επικοινωνιακά παιχνίδια».

Επικεφαλής των δύο διαπραγματευτικών ομάδων αναμένεται να είναι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί είχε την Τρίτη τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του στο Ομάν και την Τουρκία, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Την ίδια ώρα, ο Γουίτκοφ βρισκόταν στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να συνοδεύεται από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον διευθυντή της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα και τον επικεφαλής της στρατιωτικής αντικατασκοπείας υποστράτηγο Σλόμι Μπίντερ.

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