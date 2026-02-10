Υπερταμείο: Σύμβαση για την αξιοποίηση ακινήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης
10:52 - 10 Φεβ 2026

Υπεγράφη σύμβαση για το έργο της αξιοποίησης ακινήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, μεταξύ του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, και του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλη Ζερβάκη, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Το έργο, το οποίο πρόκειται να ωριμάσει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, αφορά στην αξιοποίηση της ανενεργής περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και περιλαμβάνει δύο παρεμβάσεις:

Α. Ανάπτυξη συγκροτήματος υποδομών δίπλα στην Πολυτεχνειούπολη

Αφορά στην ανάπτυξη συγκροτήματος καταλυμάτων, συνεδριακού κέντρου και λοιπών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για φοιτητές, ερευνητές και επισκέπτες, σε έκταση ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε άμεση γειτνίαση με την Πολυτεχνειούπολη.

Ενδεικτικά, προβλέπεται η ανάπτυξη καταλυμάτων για φοιτητές με χαμηλό μίσθωμα και ευέλικτες συνθήκες ενοικίασης καθώς και η δημιουργία συνεδριακού κέντρου και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου student centre.

Β. Αξιοποίηση γεωτεμαχίου στην περιοχή «Κόκκινη Χαλέπα»

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην αξιοποίηση γεωτεμαχίου ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης στην περιοχή «Κόκκινη Χαλέπα», ο τρόπος αξιοποίησης του οποίου θα οριστικοποιηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ωρίμανσής του.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος για μερική/συμπληρωματική αυτοχρηματοδότηση των ΑΕΙ με μακροχρόνια οφέλη τόσο για τα ίδια τα Ιδρύματα όσο και για την εθνική οικονομία. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων εκπαιδευτικών υποδομών, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία χώρων πρασίνου και τη μέγιστη δυνατή υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Για πρώτη φορά, ξεκινά ένα οργανωμένο έργο αξιοποίησης της περιουσίας των δημόσιων πανεπιστημίων, με αφετηρία το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η σημερινή σύμβαση αφορά την καθημερινότητα των φοιτητών και των φοιτητριών μας και το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στην κοινωνία απτά έργα: σύγχρονες φοιτητικές εστίες, καταλύματα για φοιτητές, φοιτήτριες, επισκέπτες και ερευνητές, συνεδριακό κέντρο και νέους χώρους για τη φοιτητική ζωή. Το έργο θα προχωρήσει μέσω των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με την υποστήριξη του Υπερταμείου, ενώ ως Υπουργείο αναλαμβάνουμε την ωρίμανση των αντίστοιχων παρεμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάσαμε και στη πρόσφατη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Σε συνεργασία με το Υπερταμείο και τη Διοίκηση του Ιδρύματος, υλοποιούμε στην Κρήτη ένα πρότυπο έργο που δείχνει τον δρόμο για το Πανεπιστήμιο του αύριο: ανοιχτό, σύγχρονο, ανταγωνιστικό διεθνώς και βαθιά συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κοινωνίας. Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να επενδύουμε στη γνώση και στους νέους ανθρώπους, το πιο σημαντικό κεφάλαιο των Ιδρυμάτων μας

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέφερε: «Η αξιοποίηση της ανενεργής περιουσίας των δημόσιων πανεπιστημίων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών προς όφελος των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας. Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου θα ανταποκριθεί με ευθύνη, συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε ένα έργο με σαφή αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, φιλοδοξώντας να αποτελέσει πρότυπο για το πώς η δημόσια περιουσία μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη αξία για την εκπαίδευση και τη χώρα».

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση της υπογραφής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Υπερταμείου για το εμβληματικό έργο της αξιοποίησης ακινήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το έργο αυτό είναι καθοριστικό για την αξιοποίηση της ανενεργής περιουσίας, μια κατεύθυνση κρίσιμη για την μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης, που μπήκε ως προτεραιότητα της πρυτανείας μας και τελικά καταφέραμε να δρομολογήσουμε την υλοποίησή του, συνεχίζοντας το σχεδιασμό και των προηγούμενων διοικήσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Στόχος είναι η παροχή στέγης για την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, και ταυτόχρονα η δυναμική της υποστήριξης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας αλλά και της φοιτητικής μέριμνας με ίδια μέσα, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων έργων συντήρησης κτιριακών υποδομών, προμήθειας και επισκευής εξοπλισμού, και πρόσθετου διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού, που αποτελούν πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού, που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές και για την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Χανίων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη η οποία αναγνώρισε αμέσως τις προοπτικές του έργου όχι μόνο για το Πολυτεχνείο Κρήτης αλλά για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο γενικότερα, καθορίζοντας το ως εμβληματικό έργο της χώρας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανοίγοντας το δρόμο στην αλλαγή παραδείγματος της βιωσιμότητας των Ελληνικών ΑΕ».

