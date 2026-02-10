ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Μεικτό άνοιγμα εν μέσω καταιγισμού εταιρικών αποτελεσμάτων
Χρηματιστήρια
10:41 - 10 Φεβ 2026

Ευρωαγορές: Μεικτό άνοιγμα εν μέσω καταιγισμού εταιρικών αποτελεσμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μικτό πρόσημο ανοίγουν οι ευρωαγορές την Τρίτη (10/2), εν μέσω καταιγισμού εταιρικών ανακοινώσεων αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παράμενει σχεδόν αμετάβλητος, σε αρνητικό όμως έδαφος στις 621.26 μονάδες, χωρίς να διαμορφώνεται σαφής τάση μεταξύ των βασικών χρηματιστηρίων και κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03% στις 24,994.37 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,42% στις 10,342.97 μονάδες. Στον αντίποδα, σε θετικό έδαφος κινείται ο γαλλικός CAC ο οποίος ενισχύεται 0,37% στις 8,354.46 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,15% στις 18,165.35 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο ιταλικός MIB κατά 0,20% στις 46,733.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η Τρίτη είναι μια ιδιαίτερα φορτωμένη ημέρα για την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων, με ορισμένες από τις πλέον προβεβλημένες ευρωπαϊκές εταιρείες να ενημερώνουν τους επενδυτές για τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Μεταξύ αυτών και η Philips, η οποία δημοσίευσε τα αποτελέσματα για το σύνολο του 2025 πριν από το άνοιγμα της αγοράς το πρωί της Τρίτης.

Παρότι η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 6% στις συγκρίσιμες νέες παραγγελίες και επέστρεψε στην κερδοφορία έπειτα από καθαρή ζημία το 2024, προχώρησε παράλληλα σε υποβάθμιση των προοπτικών της για το 2026. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πλέον αναμένει η συγκρίσιμη αύξηση πωλήσεων φέτος να διαμορφωθεί μεταξύ 3% και 4,5%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 4,5%.

Τα καθαρά κέρδη για το έτος αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που η Philips απέδωσε στα υψηλότερα λειτουργικά έσοδα, στις χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις και στη μείωση των δαπανών.

Η μετοχή της Philips σημείωσε άλμα 9,7% στις πρώτες συναλλαγές.

Στο Λονδίνο τώρα, η μετοχή της BP κατέγραφε πτώση 3,4%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναστέλλει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών «προκειμένου να επιταχύνει την ενίσχυση» του ισολογισμού της. Τα καθαρά κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού για το σύνολο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 7,49 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ παραμένει επισφαλής. Βουλευτές ασκούν πιέσεις στον Στάρμερ να παραιτηθεί, μετά από σειρά αναδιπλώσεων πολιτικής και τη νέα αντιπαράθεση που έχει προκύψει γύρω από τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον — του οποίου οι σχέσεις με το χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχουν επανέλθει στην επικαιρότητα — στη θέση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Στις 2298 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη, στις 2340 η εγγύτερη αντίσταση
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στις 2298 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη, στις 2340 η εγγύτερη αντίσταση

Κυρανάκης: Στο 5% η εισιτηριοδιαφυγή στα ΜΜΜ - Τα νέα αυξημένα πρόστιμα
Πολιτική

Κυρανάκης: Στο 5% η εισιτηριοδιαφυγή στα ΜΜΜ - Τα νέα αυξημένα πρόστιμα

Fitch: Σταθερή η πρόβλεψή της για τη Metlen - «Δεν υπάρχουν δομικά θέματα»
Αναλύσεις

Fitch: Σταθερή η πρόβλεψή της για τη Metlen - «Δεν υπάρχουν δομικά θέματα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ
Χρηματιστήρια

Σκιά πληθωρισμού πάνω από τις αγορές: Βουτιά στις ευρωαγορές και πολιτική πίεση στον Στάρμερ

Ευρωπαϊκές αγορές σε άνοδο με φόντο πολιτικές εξελίξεις ΗΠΑ - Κίνας
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές αγορές σε άνοδο με φόντο πολιτικές εξελίξεις ΗΠΑ - Κίνας

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με την προσοχή στραμμένη σε Ηνωμένο Βασίλειο και Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ