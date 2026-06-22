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Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti
Ανακοινώσεις
11:05 - 22 Ιουν 2026

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Reporter.gr Newsroom
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Η Premia Properties ανακοινώνει νέα στρατηγική επένδυση στον ξενοδοχειακό κλάδο η οποία αφορά συνεργασία µε τον ξενοδοχειακό Όµιλο ΑΚΤΙ HOTELS & RESORTS και περιλαμβάνει την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων του Ομίλου ΑΚΤΙ σε Ρόδο και ΚΩ (Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace) δυναμικότητας 1.316 δωματίων. Ο Όμιλος ΑΚΤΙ θα συνεχίσει να λειτουργεί τα ξενοδοχεία.

Η τελική συμφωνία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 ενώ η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ανακαίνισης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα €250 εκατ.

Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι τ.µ. 85.000 επί οικοπέδων συνολικής έκτασης 300 στρεμμάτων.

Τα ξενοδοχεία βρίσκονται σε εξαιρετικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 20 χρόνια. Το πλάνο ανακαινίσεων υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάϊο 2028.

Οι διοικήσεις των δύο εταιρειών χαιρετίζουν αυτή τη συνεργασία εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για τα αποτελέσματα της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση τους για καινοτομία, ποιότητα και μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS και Πρόεδρος της PREMIA, δήλωσε: «Η υπογραφή της συμφωνίας µε τον Όμιλο ΑΚΤΙ HOTELS αποτελεί μέρος του πλάνου ανάπτυξης με στόχο η PREMIA να ξεπεράσει τα 4.500 δωμάτια ξενοδοχείων εντός των επόμενων 2 ετών».

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της PREMIA δήλωσε: «Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί συνέχεια της αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών στην ξενοδοχειακή αγορά µε γνώμονα την ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής θέσης και της κερδοφορίας και της ποιοτικής αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της PREMIA».

Ο Νικόλαος Κούτρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΚΤΙ HOTELS δήλωσε: «Η σύμπραξη της Premia Properties, με εξειδίκευση στο Real Estate και του Ομίλου ΑΚΤΙ, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων, σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον τουριστικό κλάδο. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρές συνέργειες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και των δύο πλευρών, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων, υψηλής ποιότητας τουριστικών υποδομών».

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