Νέο ΔΣ του STAMA (Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων)

Κατά τη διάρκεια του Short Stay Athens Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 19–20 Φεβρουαρίου 2026 στον πολυχώρο εκδηλώσεων ΔΑΪΣ στο Μαρούσι, ο Stama Greece (Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων) πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Αργυράκης, CEO See Greece S.A Αντιπρόεδρος: Θεοχάρης Μιχαηλίδης, CEO VillaRentals.gr Γενικός Γραμματέας: Στέλιος Χρηστάκης, CEO The Central Boutique Apartments Ταμίας: Δημήτρης Μίσσας, Halu Μέλος: Ελένη Κουφάκη, CEO QuestBnB

Ο Stama συνεχίζει να ενισχύει τον θεσμικό του ρόλο ως εκπρόσωπος του κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με στόχο τον ουσιαστικό διάλογο, τη συνεργασία και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για μια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς.