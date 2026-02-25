Κακοκαιρίες Adel και Byron: Στα €11,8 εκατ. συνολικά εκτιμώνται οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
12:57 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τις κακοκαιρίες Adel και Byron, καταγράφηκαν συνολικά 2.491 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε €11,8 εκατ.  

Από αυτές, 1.282 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων €9,9 εκατ.) και 1.209 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση €1,9 εκατ). Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 99% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία Adel εκδηλώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 2025 και επηρέασε κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και την Αττική ενώ η κακοκαιρία Byron σημειώθηκε αρχές Δεκεμβρίου επηρεάζοντας κυρίως την Ανατολική Ελλάδα, την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας.

Η έρευνα της ΕΑΕΕ είναι διαθέσιμη εδώ και το αντίστοιχο infographic εδώ. Παράλληλα στο εργαλείο Nat Cat Monitor στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα από το 2015 έως το 2025.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά: «Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2025, δύο έντονα φαινόμενα κακοκαιρίας προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα. Οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα συγκεκριμένα γεγονότα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 12 εκατ.

Συνολικά, κατά τον απολογισμό του 2025, καταγράψαμε 3.196 δηλώσεις ζημιών από 6 σοβαρά καταστροφικά φαινόμενα, με τις αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς για αυτές να εκτιμώνται σε 27,9 εκατ. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη συχνότητα εμφάνισης και την ένταση των φυσικών καταστροφών, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων

