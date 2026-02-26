interworks.cloud: Εξαγοράστηκε από τον κολοσσό του NASDAQ, Climb Global Solutions

Η interworks.cloud («Interworks») ανακοινώνει ότι η Climb Global Solutions, Inc. (NASDAQ: CLMB) ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας, σηματοδοτώντας ένα στρατηγικό ορόσημο που ενισχύει την παρουσία και τις δυνατότητες του σχήματος στη διανομή cloud και λογισμικού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ,ε βάση τη σχετική ανακοίνωση, αποτέλεσε στόχο που ωρίμασε μέσα από σταθερή προσπάθεια και είναι σημαντική τόσο για την ομάδα της Interworks όσο και για το οικοσύστημα συνεργατών της. Η ένταξη στο σχήμα της Climb ενδυναμώνει το ευρωπαϊκό αποτύπωμα, τους πόρους και τις επιχειρησιακές δυνατότητες που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα της Ιnterworks, επιτρέποντας την περαιτέρω ανάδειξη των δυνατοτήτων της ομάδας και την επιτάχυνση πρωτοβουλιών προς όφελος των συνεργατών της.

Η Interworks συνεχίζει χωρίς αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία και στην τοπική υποστήριξη: οι ομάδες, τα σημεία επικοινωνίας και η εξυπηρέτηση παραμένουν ως έχουν, με στόχο τη σταθερότητα και τη συνέχεια.

Η Interworks υποστηρίζει δίκτυο 600+ cloud μεταπωλητών και MSPs στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία σε cloud marketplace και MSP-focused distribution. Στο πλαίσιο της ένταξης στην Climb, ενισχύεται περαιτέρω η δυνατότητα υποστήριξης των συνεργατών σε κλίμακα, ιδιαίτερα στο οικοσύστημα Microsoft CSP, καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις προγραμμάτων και συμμόρφωσης.

Όπως τόνισε ο Dale Foster , CEO της Climb :

«Έχοντας συνεργαστεί στενά με την

«Έχοντας συνεργαστεί στενά με την Interworks για σχεδόν μία δεκαετία, έχουμε αναπτύξει ισχυρή ευθυγράμμιση σε επίπεδο κουλτούρας, στρατηγικής και προσανατολισμού στους συνεργάτες. Η Interworks διαθέτει έμπειρη διοικητική ομάδα, εδραιωμένη παρουσία στο Microsoft CSP, πολυεθνικό αποτύπωμα και βαθιά τεχνογνωσία σε cloud marketplace και MSP-focused distribution. Η Interworks θα ενισχύσει την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες cross-sell, να εμβαθύνουμε στις σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας και να τοποθετήσουμε τη Climb ως τον διανομέα επιλογής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»



Το σημαντικό είναι ότι ολόκληρη η ομάδα της Interworks εντάσσεται στην Climb, διασφαλίζοντας συνέχεια και υψηλής ποιότητας τοπική υποστήριξη για συνεργάτες και πελάτες, ενώ παράλληλα θα επωφεληθεί από την παγκόσμια κλίμακα και τις επενδύσεις μας. Η εξαγορά αυτή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας στο οικοσύστημα Microsoft CSP στην Ευρώπη και αναβαθμίζει την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε συνεργάτες σε κλίμακα, ανταποκρινόμενοι παράλληλα στις εξελισσόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης και συνεργατών της Microsoft. Αναμένουμε ότι η εξαγορά θα έχει θετική συνεισφορά στα κέρδη και στο adjusted EBITDA, ενώ ταυτόχρονα θα τοποθετήσει την Climb ως κορυφαίο διανομέα cloud και λογισμικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Από την πλευρά του ο Σταμάτης Μπαρμπουνάκης, Managing Director της Interworks , πρόσθεσε:

«Από την ίδρυσή μας, η

«Από την ίδρυσή μας, η Interworks έχει χτίσει ένα partner-first μοντέλο cloud distribution στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υποστηρίζοντας περισσότερους από 600 μεταπωλητές και MSPs με υψηλής ποιότητας τοπικό enablement, υποστήριξη και marketplace δυνατότητες. Η Climb μοιράζεται την κουλτούρα μας, τα standards μας και την εστίασή μας σε scalable, partner-centric distribution, ιδιαίτερα στο οικοσύστημα Microsoft CSP. Η ένταξη στη Climb αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ομάδα μας και τους συνεργάτες μας και πιστεύουμε ότι τοποθετεί την Interworks σε θέση ισχύος ώστε να αυξήσει την εμβέλειά της, να διευρύνει τις δυνατότητές της σε vendors και solutions και να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία στις αγορές μας.»

Η Interworks

Η Interworks είναι value-added cloud distributor με έδρα την Ελλάδα και εξυπηρετεί συνεργάτες μεταπωλητές και Managed Service Providers (MSPs) σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Μάλτας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας.

Από την ίδρυσή της, η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στους συνεργάτες της, προσφέροντας ολοκληρωμένο enablement, διαφανή συνεργασία και 24/7 τεχνική υποστήριξη, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση λύσεων cloud νέας γενιάς σε μεγάλη κλίμακα.

Η interworks συνεργάζεται με ένα δίκτυο άνω των 600 cloud μεταπωλητών και MSPs και διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές λογισμικού, όπως η Microsoft, η Acronis, η Nord Security, η NinjaOne, η ThreatDown by Malwarebytes, η BlackWall και η AnyDesk. Παράλληλα, είναι Microsoft Solutions Partner και το πρώτο πιστοποιημένο Acronis Training Center στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέσω του interworks.cloud Marketplace, οι συνεργάτες της interworks έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο cloud εφαρμογών που καλύπτει ανάγκες παραγωγικότητας, συνεργασίας, ασφάλειας, backup, προστασίας endpoints και disaster recovery.

Η Climb Global Solutions

Η Climb Global Solutions, Inc. (NASDAQ: CLMB) είναι μια παγκόσμια εταιρεία value-added IT distribution και solutions, με εξειδίκευση σε αναδυόμενες και καινοτόμες τεχνολογίες. Η Climb δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη μέσω πολλαπλών επιχειρηματικών μονάδων, μεταξύ των οποίων οι Climb Channel Solutions, Grey Matter και Climb Global Services.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες IT distribution και λύσεις για επιχειρήσεις στους τομείς Security, Data Management, Connectivity, Storage & HCI, Virtualization & Cloud, καθώς και Software & ALM.