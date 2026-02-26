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Θετικές εκτιμήσεις από ξένους οίκους για τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς
Αναλύσεις
14:57 - 26 Φεβ 2026

Θετικές εκτιμήσεις από ξένους οίκους για τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς άνοιξε τον κύκλο δημοσίευσης αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών για το δ’ τρίμηνο του 2025, με ένα τρίμηνο που, σύμφωνα με τους ξένους αναλυτές, ήταν περισσότερο «λογιστικό» παρά λειτουργικό.

Παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις και τις κινήσεις ενόψει του νέου επιχειρηματικού σχεδίου, η οργανική δυναμική της τράπεζας παρέμεινε ισχυρή, με τα βασικά έσοδα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες και την κερδοφορία να επιβεβαιώνει τη σταθεροποίηση του ομίλου μετά τον κύκλο εξυγίανσης.

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς για το δ’ τρίμηνο του 2025 δείχνουν ισχυρή οργανική δυναμική και θετική εμπορική δραστηριότητα, με τους ξένους οίκους να διατηρούν γενικά θετική στάση, παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις και το λογιστικό χαρακτήρα του τριμήνου. Οι βασικοί δείκτες κερδοφορίας και η σταθεροποίηση των προμηθειών και των δανείων επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος έχει περάσει σε φάση σταθερής ανάπτυξης.

Τα σχόλια των ξένων οίκων

JPMorgan: Ο οίκος χαρακτήρισε το τρίμηνο «κάπως ακατάστατο» λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής και των πολλαπλών έκτακτων εξόδων και προβλέψεων. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 250 εκατ. ευρώ, ευθυγραμμισμένα με το consensus, ενώ τα βασικά έσοδα υπερέβησαν τις εκτιμήσεις κατά 8%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, με τις προμήθειες να ενισχύονται κατά 23%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό για τη χρήση 2025. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων για το 2025 διαμορφώθηκε στο 15,6%, πάνω από τον στόχο, ενώ το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με διανομή 55%. Η σύσταση παραμένει Overweight, με τιμή-στόχο τα 10,00 ευρώ.

Goldman Sachs: Η αμερικανική τράπεζα τόνισε την ποιότητα της υπέρβασης στα έσοδα, που διαμορφώθηκαν 8% υψηλότερα των εκτιμήσεων, με τις προμήθειες και λοιπά έσοδα να υπερκαλύπτουν την οριακή άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους. Το κόστος κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, περιλαμβάνοντας εθελούσιες εξόδους και κόστη ενσωμάτωσης, ενώ οι συνολικές προβλέψεις επηρεάστηκαν από έκτακτες εγγραφές. Τα δάνεια αυξήθηκαν περίπου 3% και οι καταθέσεις 4% σε τριμηνιαία βάση. Η σύσταση παραμένει Buy, με τιμή-στόχο 10,50 ευρώ.

Citi: Παρά αρνητικά έκτακτα ύψους 83 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα κινούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με προσαρμοσμένα κέρδη 333 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα ξεχωρίζει για την υπέρβαση των προ προβλέψεων κερδών κατά 11% και τη μείωση του δείκτη NPE στο 2%. Η Citi εκτιμά ότι η υποχώρηση του CET1 αντανακλά κυρίως τη στρατηγική επιλογή υψηλότερης διανομής. Η σύσταση είναι Buy με τιμή-στόχο 10,20 ευρώ και αναμενόμενη συνολική απόδοση άνω του 30%.

Jefferies: Ο οίκος τονίζει τον «καθαρό» πυρήνα των αποτελεσμάτων, με τα προ προβλέψεων κέρδη 12% υψηλότερα των εκτιμήσεων, χάρη στις προμήθειες και λοιπά έσοδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν εντός προβλέψεων, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 2% και ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε στο 73%. Αντίθετα, ο CET1 μειώθηκε στο 12,7% λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής και αυξημένης διανομής. Η σύσταση είναι Buy, με τιμή-στόχο 8,60 ευρώ, πιο συντηρητική λόγω χαμηλότερης κεφαλαιακής βάσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 15:06
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