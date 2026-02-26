Φάμελλος για υποκλοπές: Οργανωμένο σχέδιο παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους - Προσωπική η ευθύνη Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε σήμερα (26/2) σε δήλωσή του ότι η καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί ένα γεγονός τόσο συγκλονιστικό, όσο και αποκαλυπτικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Φάμελλος:

«Η καταδίκη τους δε, χωρίς ελαφρυντικά, με αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για αδικήματα που τελέστηκαν με συναυτουργία και κοινό δόλο, αλλά και η διαβίβαση του φακέλου για τη διερεύνηση των αδικημάτων της κατασκοπείας, αλλά και της ψευδορκίας στη στημένη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, επιβεβαιώνουν όσα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη μέρα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι πλέον τίθενται «αμείλικτα ερωτήματα» όπως:

«Έδρασαν μόνοι τους ή είχαν πλάτες από το καθεστώς Μητσοτάκη; Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψή του ο κ. Μητσοτάκης;», διερωτήθηκε ο κ. Φάμελλος.

«Όχι, δεν είναι σύμπτωση. Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους.Ο κ. Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.