Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Υπέβαλε αίτηση για άδεια ίδρυσης μη Κρατικού Πανεπιστημίου

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) προχώρησε σήμερα στην επίσημη κατάθεση αίτησης, βάσει του Νόμου 5094/2024, για την ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου με την επωνυμία Deree – The American University of Greece (Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος), υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Το εγχείρημα υλοποιείται σε συνεργασία με το Roger Williams University, με έδρα το Bristol του Rhode Island στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσει το διαχρονικά εφαρμοζόμενο ακαδημαϊκό μοντέλο του ACG στο νέο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής πολιτείας για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας επίσημη αναγνώριση εντός του εθνικού συστήματος. Παράλληλα, το Κολλέγιο επισημαίνει ότι διατηρεί αναλλοίωτη την εκπαιδευτική του φιλοσοφία και τα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα που το χαρακτηρίζουν.

Η συνεργασία με το Roger Williams University, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το New England Commission of Higher Education (NECHE), εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η δυνατότητα παροχής αμερικανικού τύπου πανεπιστημιακών σπουδών μέσω ενός πλήρως ρυθμισμένου ελληνικού θεσμικού πλαισίου, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτούν πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου σπουδάζοντας στην Ελλάδα.

Με την επιφύλαξη της αδειοδότησης και της έγκρισης των προγραμμάτων, το Deree – Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ελλάδος Ν.Π.Π.Ε. προβλέπεται να περιλαμβάνει τρεις Σχολές:

Διοίκησης & Οικονομικών

Τεχνών, Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Επιστημών & Τεχνολογίας

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του θα προσφέρονται 24 προπτυχιακά και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών θα απονέμονται από ίδρυμα πιστοποιημένο από το NECHE και αδειοδοτημένο από την Πολιτεία του Rhode Island. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Σχολή Διοίκησης Mario J. Gabelli του Roger Williams University διαθέτει πιστοποίηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), τα πτυχία επιχειρήσεων του νέου πανεπιστημίου θα φέρουν και αυτή τη διαπίστευση.

Το νέο ίδρυμα προγραμματίζει επίσης τη χορήγηση υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης και την επιβράβευση της αριστείας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το Deree College προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα αναγνωρισμένα από το NECHE και επικυρωμένα από το The Open University του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και μεταπτυχιακές σπουδές. Η ίδρυση του Ν.Π.Π.Ε. δεν επηρεάζει τη δομή ή τη λειτουργία του Deree College όπως ισχύει σήμερα. Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές θα ολοκληρώσουν κανονικά τις σπουδές τους στο υφιστάμενο πλαίσιο, ενώ το νέο πανεπιστήμιο θα δεχθεί αποκλειστικά νέους πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησης και πιστοποίησης.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Edward C. Wingenbach, PhD, ανέφερε: "Η ακαδημαϊκή συνεργασία πραγματοποιείται με το Πανεπιστήμιο Roger Williams, το οποίο φέρει διαπίστευση από το New England Commission of Higher Education (NECHE) και αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Με την κινητικότητα των φοιτητών να αυξάνεται διεθνώς και τα ακαδημαϊκά συστήματα να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα, το Πανεπιστήμιο Deree θα προσφέρει αυθεντική αμερικανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, στηρίζοντας περαιτέρω τη φιλοδοξία της Ελλάδας να αναδειχθεί σε πόλο παγκόσμιας ανώτατης εκπαίδευσης και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή".

Τη συνεργασία, συνεχίζει ο ίδιος, ενισχύει περαιτέρω η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Deree, η οποία συνδέεται στενά με τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Roger Williams στη διεπιστημονική και βιωματική μάθηση, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τον συνδυασμό επαγγελματικής προετοιμασίας, με ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο.

"Μαζί ανοίγουμε νέους δρόμους για τους φοιτητές, ώστε να μετέχουν στη διεπιστημονική μάθηση, να αναπτύξουν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να προετοιμαστούν επαγγελματικά εντός του θεσμοθετημένου από την πολιτεία πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση" δήλωσε ο Ιωάννης Ν. Μιαούλης, PhD, πρόεδρος του Πανεπιστημίου Roger Williams. "Συνδέοντας το κοινό μας όραμα για την εκπαίδευση, τις αξίες και τα ακαδημαϊκά πρότυπα, ενισχύουμε τις διεθνείς ευκαιρίες και προετοιμάζουμε τους αποφοίτους να ηγηθούν και να καινοτομήσουν σε έναν ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο".