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Noval Property: Πρόβλεψη για έσοδα από μισθώματα 41,5 - 43,5 εκατ. ευρώ το 2026
Επιχειρήσεις
12:07 - 03 Μαρ 2026

Noval Property: Πρόβλεψη για έσοδα από μισθώματα 41,5 - 43,5 εκατ. ευρώ το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Τις προβλέψεις της για το 2026 έκανε η Noval Property αναφέροντας έσοδα από μισθώματα μεταξύ 43,5 και 43,5 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι οι προβλέψεις της Διοίκησης αναφορικά με τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη, για το έτος 2026, είναι οι ακόλουθες:

- Έσοδα από μισθώματα μεταξύ €41.5 εκατ. και €43.5 εκατ.

- Λειτουργική κερδοφορία μεταξύ €28 εκατ. και €30 εκατ.

- Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες μεταξύ €20 εκατ. και €22 εκατ.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών προκύπτει από το δημοσιευμένο Δελτίο Τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2025.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των ανωτέρω προβλέψεων και θα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα το επενδυτικό κοινό.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 12:13
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