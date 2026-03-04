Η ΕΕΔΑΔΠ καταδικάζει τη βιαιοπραγία σε βάρος του Προέδρου της, κ. Θεόδωρου Αθανασόπουλου

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι «οι 14 Εταιρείες (-Μέλη) της Ένωσης αποτελούν θεσμικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους που υπηρετούν με διαφάνεια και υπό αυστηρή εποπτεία την αποστολή που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη βιώσιμη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας. Προσβλέπουμε στην πλήρη διαλεύκανση αυτής της καταδικαστέας εγκληματικής ενέργειας από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, ώστε να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη».