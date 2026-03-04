ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ΕΕΔΑΔΠ καταδικάζει τη βιαιοπραγία σε βάρος του Προέδρου της, κ. Θεόδωρου Αθανασόπουλου
Επιχειρήσεις
20:09 - 04 Μαρ 2026

Η ΕΕΔΑΔΠ καταδικάζει τη βιαιοπραγία σε βάρος του Προέδρου της, κ. Θεόδωρου Αθανασόπουλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΕΔΑΔΠ καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση αγνώστων και τη βιαιοπραγία σε βάρος του Προέδρου της και Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal, κ. Θεόδωρου Αθανασόπουλου.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι «οι 14 Εταιρείες (-Μέλη) της Ένωσης αποτελούν θεσμικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους που υπηρετούν με διαφάνεια και υπό αυστηρή εποπτεία την αποστολή που τους έχει αναθέσει η Πολιτεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη βιώσιμη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας. Προσβλέπουμε στην πλήρη διαλεύκανση αυτής της καταδικαστέας εγκληματικής ενέργειας από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, ώστε να οδηγηθούν οι εμπλεκόμενοι στη δικαιοσύνη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Ρυθμίσεις €3,2 δισ. με 90% ποσοστό εξυπηρέτησης πελατών στο α&#039; εξάμηνο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εταιρείες Διαχείρισης Δανείων: Ρυθμίσεις €3,2 δισ. με 90% ποσοστό εξυπηρέτησης πελατών στο α' εξάμηνο

Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων: Ανασυγκρότηση ΔΣ-Πρόεδρος ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος
Επιχειρήσεις

Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων: Ανασυγκρότηση ΔΣ-Πρόεδρος ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Η χρηματοοικονομική γνώση απαραίτητο σκέλος της εκπαίδευσης των μαθητών
Οικονομία

Η χρηματοοικονομική γνώση απαραίτητο σκέλος της εκπαίδευσης των μαθητών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίστηκαν χρέη €330 εκ. το α&#039; εξάμηνο
Οικονομία

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίστηκαν χρέη €330 εκ. το α' εξάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ