Χρηστίδης: Υπερψηφίσαμε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρότι αποσπασματική – Η ΝΔ σπέρνει fake news

«Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε την ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά, παρά το ότι είναι αποσπασματική», τονίζει σε σχετική του δήλωση την Παρασκευή (3/7) ο Παύλος Χρηστίδης, σχολιάζοντας πως «η κυβέρνηση των fake news ξαναχτυπάει».

«Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ανάληψης των καθηκόντων του, ως σύμβουλος του υπουργού υγείας, ο κ. Ανθόπουλος, διασπείρει αισχρά ψέματα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά», σημειώνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει ότι «ο κ. Γεωργιάδης πρέπει να τον αποπέμψει ή ο κ. Ανθόπουλος πρέπει να παραιτηθεί αν έχει στοιχειώδη σεβασμό στους συναδέλφους του».

«Εκείνους, οι οποίοι την ώρα που έδιναν τη μάχη απέναντι στον κορονοϊό, έβλεπαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τους επιβραβεύει με παλαμάκια. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ κατέθετε από το 2020 και μέχρι σήμερα, 24 φορές τροπολογία για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ΟΛΩΝ των υγειονομικών, όπως ακριβώς το δικαιούνται. Χωρίς εξαιρέσεις», τονίζει ακόμη ο κ. Χρηστίδης και σημειώνει:

«Παρόλα αυτά ακόμα και με αυτόν τον κολοβό τρόπο που το έφερε η κυβέρνηση, εμείς υπερψηφίσαμε. Άραγε, ο κ. Μαρινάκης που τόσες φορές αναφέρεται στα fake news, θα κάνει μία δήλωση;», καταλήγει.