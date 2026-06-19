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Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
Ακίνητα
10:50 - 19 Ιουν 2026

Οι Servicers ζητούν διευκρινίσεις για την απόφαση Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δηλώνουν ότι σέβονται την απόφαση, ωστόσο, ζητούν διευκρινίσεις ως προς την ερμηνεία της πριν προχωρήσουν στην εφαρμογή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί προδικαστικού ερωτήματος σχετικά με το ν. 3869/2010, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) σέβονται απολύτως και συμμορφώνονται πλήρως με την υπ' αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε ότι ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η κρίση αυτή της Πλήρους Ολομέλειας είναι εφαρμοστέα από τις ΕΔΑΔΠ άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.
  2. Οι ΕΔΑΔΠ έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση επακριβούς προσδιορισμού των οφειλών και είσπραξής τους. Η υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβαν με την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων εντός των τιτλοποιήσεων του σχεδίου «Ηρακλής» είναι σύμφυτη με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν αναδεχθεί και το τελικό βάρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
  3. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΟλΑΠ 6/2026) καθιστά σαφές ότι για τα δάνεια που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 9 ν. 3869/2010 η δέουσα μέθοδος υπολογισμού των τόκων είναι ο εκτοκισμός στη δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο κεφάλαιο, το οποίο καθορίζει η σχετική δικαστική απόφαση. Κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ωστόσο, έχει προκύψει ζήτημα ως προς την διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης, ως προς το οποίο έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς. Το ζήτημα αυτό χρήζει αποσαφήνισης προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν ουσιαστικά και τεχνικά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
  4. Μέχρι τη διευκρίνιση του ζητήματος αυτού, οι Εταιρίες Διαχείρισης (ΕΔΑΔΠ) καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.-
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