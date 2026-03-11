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Νέα προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
11:45 - 11 Μαρ 2026

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

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Μικρά προγράμματα  για τη στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας έχουν δημοσιευτεί και αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα πρόγραμμα αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το άλλο τις Περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που περιλαμβάνουν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα θετική, καθώς πολλές μικρές επιχειρήσεις είχαν την ανάγκη για μια περιορισμένη αλλά ουσιαστική αναβάθμιση, ώστε να καλύψουν βασικές λειτουργικές και τεχνολογικές ανάγκες χωρίς να προχωρήσουν σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Από αυτή την άποψη, ο σχεδιασμός τέτοιων προγραμμάτων κρίνεται εύστοχος. Παρατηρείται, ωστόσο, ένας πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός στο πρόγραμμα ενίσχυσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς περιλαμβάνει περισσότερες δραστηριότητες και δίνει τη δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερου εύρους αναγκών, με ευπροσάρμοστο προϋπολογισμό ανάλογα με την κατηγορία κάθε επιχείρησης. Αντίθετα, στο πρόγραμμα για τις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι πιο περιορισμένες και η δράση φαίνεται να προσανατολίζεται κυρίως προς μεταποιητικές επιχειρήσεις με μικρότερους προϋπολογισμούς.

Οι δράσεις «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025» αποτελούν σημαντικές πρωτοβουλίες χρηματοδότησης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται η υποστήριξη των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διττή μετάβαση των επιχειρήσεων, δηλαδή στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Μία από τις βασικές δράσεις αφορά τις «Μικρές Επενδύσεις», με συνολικό προϋπολογισμό 18 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 5.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, σύμφωνα με τον κανονισμό De Minimis της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα υλοποιείται και η δράση «Μεσαίες Επενδύσεις», με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση αυτή αφορά μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια, με προϋπολογισμό από 40.001 έως 120.000 ευρώ και με ποσοστό επιδότησης επίσης 50%. Στόχος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που επιδιώκουν να αναπτύξουν καινοτόμες δραστηριότητες, να υιοθετήσουν σύγχρονες τεχνολογίες και να ενισχύσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η δράση «Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων», με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης 50%.

Κοινή προϋπόθεση συμμετοχής σε όλες τις δράσεις είναι οι επιχειρήσεις να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης, να λειτουργούν νόμιμα και να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας. Οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και όχι σε χώρους κατοικίας των δικαιούχων. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από τις 10 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 7 Απριλίου 2026, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων φτάνει έως και τους 24 μήνες.

Αντίστοιχα, η δράση «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων ΜΜΕ των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία αναπτυξιακής μετάβασης. Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης 75%. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 19 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων ορίζεται σε εννέα μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης

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