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ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
11:28 - 20 Ιουλ 2026

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της συνέντευξης Τύπου και της παρουσίασης του Υπομνήματος Πολιτικής για το συνολικό κόστος συμμόρφωσης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε σήμερα (20/7) επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, καταθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμικών προτάσεων, για τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού βάρους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Ο ΕΣΠ επισημαίνει, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα και αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η συνεχής προσθήκη νέων φορολογικών, τραπεζικών, ψηφιακών, εργασιακών και κανονιστικών υποχρεώσεων έχει διαμορφώσει ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης, το οποίο επιβαρύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με την επιστολή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτείνει, μεταξύ άλλων:

  • Θεσμοθέτηση Εκτίμησης Κόστους Συμμόρφωσης πριν από κάθε νέα υποχρέωση.
  • Καθιέρωση SME Test για όλα τα νομοσχέδια που επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Εφαρμογή της αρχής «Once Only» και δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Επιχειρήσεων.
  • Θεσμοθέτηση πλαισίου «Safe Harbour» σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των κρατικών πληροφοριακών συστημάτων.
  • Φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις ψηφιακής συμμόρφωσης.
  • Εξορθολογισμό των τραπεζικών χρεώσεων.
  • Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Κόστους Συμμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις χρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με υποχρέωση σαφούς δημοσιοποίησης της μεθοδολογίας τιμολόγησης και αξιολόγηση της αναλογικότητας των χρεώσεων μεταξύ λιανικής και χονδρικής

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος, ανέφερε: «Οι επιχειρήσεις δεν ζητούν λιγότερους κανόνες. Ζητούν καλύτερους κανόνες. Ζητούν ένα κράτος που θα σχεδιάζει τις μεταρρυθμίσεις με γνώμονα όχι μόνο το δημοσιονομικό όφελος, αλλά και το πραγματικό κόστος που αυτές δημιουργούν για την αγορά. Η μείωση του κόστους συμμόρφωσης αποτελεί σήμερα προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς, ώστε η ψηφιακή μετάβαση να συνδυαστεί με λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερο διοικητικό κόστος και ένα πιο αποτελεσματικό και φιλικό προς την επιχειρηματικότητα κράτος.

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