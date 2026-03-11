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METRO AEBE: Μέσα σε 5 χρόνια συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1.000.000 αποτσίγαρα!
ΕΜΠΟΡΙΟ
11:22 - 11 Μαρ 2026

METRO AEBE: Μέσα σε 5 χρόνια συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1.000.000 αποτσίγαρα!

Reporter.gr Newsroom
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Η METRO AEBE στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΑΜΚΕ Cigaret Cycle και το πρόγραμμα #gopafree, από το 2020 μέχρι το 2025 συγκέντρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο αποτσίγαρα τα οποία οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση.
Όπως αναφέρεται, οι εργαζόμενοι της εταιρείας αξιοποιώντας τους 8 ειδικούς κάδους συλλογής αποτσίγαρων που έχουν τοποθετηθεί στους χώρους καπνιστηρίων των γραφείων της εταιρείας, συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα αποτσίγαρα που συγκεντρώνονται, μέσα από τη διαδικασία ανακύκλωσης μετατρέπονται σε χρήσιμα υλικά, όπως βιομηχανικό πλαστικό και λίπασμα.

Το περιβαλλοντικό όφελος της πρωτοβουλίας σε βάθος πενταετίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, και αποτυπώνεται στα παρακάτω στοιχεία:

  • 496.000 κυβικά μέτρα νερού σώθηκαν από τη ρύπανση
  • 1.588 κιλά εκπομπών CO₂ αποτράπηκαν
  • 174 κιλά βιομηχανικού πλαστικού και 55 κιλά λιπάσματος προέκυψαν από την ανακύκλωση των αποτσίγαρων.

Τα αποτσίγαρα αποτελούν ένα από τα πιο διαδεδομένα απορρίμματα παγκοσμίως. Κατασκευασμένα κυρίως από πλαστικό μίας χρήσης, απελευθερώνουν τοξικές ουσίες στο περιβάλλον και μπορεί να χρειαστούν έως και 15 χρόνια για να διαλυθούν, αποτελώντας σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης.

METRO συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα #gopafree, με στόχο να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τον θετικό της αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια ανθυγιεινή καθημερινή συνήθεια μπορεί να μετατραπεί σε μια πράξη ευθύνης" αναφέρει σχετική ανακοίνωση της METRO ΑΕΒΕ που καταγράφει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των 340 καταστημάτων METRO Cash & Carry, My market και My market Local, καθώς και με την BEST VALUE στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

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