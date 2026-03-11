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H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI
Επιχειρήσεις
14:08 - 11 Μαρ 2026

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

Reporter.gr Newsroom
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Η Kaizen Gaming, μία από τις κορυφαίες εταιρείες GameTech παγκοσμίως, ανακοίνωσε την εξαγορά της GameplAI, που αποτελεί πρωτοπόρο πάροχο λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς του sports trading και των analytics. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Kaizen Gaming θα ενσωματώσει τις δυνατότητες της GameplAI στην ιδιόκτητη τεχνολογική της πλατφόρμα, που λειτουργεί σε 20 αγορές, επιταχύνοντας την υιοθέτηση της AI για την αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της στο iGaming.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Kaizen Gaming να πρωτοπορεί, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες που την έχουν αναδείξει ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες του κλάδου στον κόσμο. Η GameplAI διαθέτει βαθιά τεχνογνωσία στο AI-driven trading, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Sportsbook. Με την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων ΑΙ της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η GameplAI, μεταξύ των οποίων ο αυτοματισμός, η προσωποποίηση και τα εργαλεία διαχείρισης ρίσκου, η Kaizen Gaming θα αναβαθμίσει περαιτέρω την ήδη κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού στα σπορ που προσφέρει στους πελάτες του Betano παγκοσμίως.

Ο Χρήστος Τζαλαβράς, Chief Product Officer της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά: «Η εξαγορά αυτή αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε καινοτομία και ανθρώπινο ταλέντο, που μας τοποθετούν στην αιχμή των εξελίξεων στον κλάδο. Καταλυτική σε αυτή τη συμφωνία ήταν η κοινή μας κουλτούρα και η προσήλωσή στην πρωτοπορία και την αποτελεσματικότητα. Η πρώτη εξαγορά της Kaizen Gaming θα τη βοηθήσει να απογειώσει και να θωρακίσει την παγκόσμιας κλάσης εμπειρία Sportsbook που προσφέρει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του ο Graham Savage, συνιδρυτής και CEO της GameplAI, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που γινόμαστε μέρος της Kaizen Gaming, μιας εταιρείας που κατανοεί ουσιαστικά τη μετασχηματιστική δυναμική που έχει η AI για τον κλάδο».

Ο Νίκος Βολάκης, συνιδρυτής και CTO της GameplAI, πρόσθεσε: «Ξεκινά ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την GameplAI. Η κλίμακα της Kaizen Gaming, με την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο στρατηγικό όραμα για πρόοδο, θα μας επιτρέψει να ξεκλειδώσουμε ένα νέο επίπεδο στις υπηρεσίες που παρέχουμε».

Η Tekkorp Capital ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Kaizen Gaming για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενώ η Wiggin LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

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