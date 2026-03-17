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Reuters: Η Κάλας καλεί ΗΠΑ και Ισραήλ να τελειώσουν τις εχθροπραξίες με Ιράν
Ειδήσεις
15:03 - 17 Μαρ 2026

Reuters: Η Κάλας καλεί ΗΠΑ και Ισραήλ να τελειώσουν τις εχθροπραξίες με Ιράν 

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, κάλεσε την Τρίτη (17/3) τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν και δήλωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής για το πώς μπορεί να οδηγηθεί η σύγκρουση σε λήξη.    

Σε συνέντευξή της στο Reuters στις Βρυξέλλες, η Κάλας ανέφερε επίσης ότι δεν έχει κλείσει η πόρτα για ενδεχόμενη ευρωπαϊκή συμμετοχή σε προσπάθειες αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά κάτι τέτοιο πιθανότατα θα γίνει στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λύσης.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν απορρίψει τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχουν σε αποστολή για την απελευθέρωση των Στενών, ενός κρίσιμου διαύλου μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων αγαθών, που τώρα σε μεγάλο βαθμό έχουν μπλοκαριστεί από το Ιράν.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να θέσουν τις δυνάμεις τους σε κίνδυνο στη μέση ενός πολέμου που δεν ξεκίνησαν, παρόλο που ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι η απροθυμία τους θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η Κάλας είπε ότι η Ευρώπη δεν κατανοεί ορισμένες από τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Τραμπ ή τους στόχους τους στο Ιράν, αλλά έχει πλέον συνηθίσει την απρόβλεπτη στάση του και αντιδρά «πιο ψύχραιμα».

Συμφέρον όλων να τελειώσει ο πόλεμος

Ερωτηθείσα αν είναι ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος, η Κάλας απάντησε: «Απολύτως. Νομίζω ότι θα ήταν προς το συμφέρον όλων να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Το πρόβλημα με τους πολέμους είναι ότι είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουν παρά να σταματήσουν και πάντα ξεφεύγουν από τον έλεγχο».

Η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας και νυν Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ των 27 κρατών-μελών, δήλωσε ότι η Ένωση είναι πρόθυμη να βοηθήσει «διπλωματικά, ώστε να φέρει τα μέρη κοντά και να σταματήσει πραγματικά αυτός ο πόλεμος».

«Έχουμε έρθει σε επαφή με χώρες της περιοχής, όπως τα κράτη του Κόλπου, η Ιορδανία και η Αίγυπτος, για να δούμε αν μπορούμε να προωθήσουμε προτάσεις που θα βοηθήσουν το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να βγουν από αυτή την κατάσταση, έτσι ώστε όλοι να διατηρήσουν το κύρος τους».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαβουλεύσεις.

Ο πόλεμος αυτός είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά γεγονότων που έχουν επιβαρύνει σοβαρά τις σχέσεις Ευρώπης–Ηνωμένων Πολιτειών, από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Προβληματική η έλλειψη διαβούλευσης

«Η βασική ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών είναι ότι δεν υπήρξε διαβούλευση μαζί μας πριν από την έναρξη αυτού του πολέμου — στην πραγματικότητα συνέβη το αντίθετο. Πολλοί Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να πείσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην τον ξεκινήσουν», δήλωσε η Κάλας.

Παρά ταύτα, ο πόλεμος έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών της ενέργειας λόγω του ελέγχου που ασκεί το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

«Κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στα Στενά του Ορμούζ», είπε. «Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να διατηρηθεί ανοιχτός αυτός ο δίαυλος, ώστε να μην προκληθεί παγκόσμια κρίση τροφίμων, λιπασμάτων ή ενέργειας».

Η Κάλας πρότεινε επίσης ως μοντέλο μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία εν μέσω πολέμου. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στην Ουκρανία να εξάγει σιτηρά, τρόφιμα και λιπάσματα μέσω της Μαύρης Θάλασσας, χωρίς τα εμπορικά πλοία να δέχονται επιθέσεις.

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