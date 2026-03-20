ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Σύμβαση €15,48 εκατ. με ΕΥΔΑΠ για έργα σε Πειραιά και Δυτική Αττική

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Τμήμα ΙΙ/ Ε918.2, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ Ε-918.2» με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και συνολικό προϋπολογισμό € 15.482.066,71 (συμπεριλαμβανομένου της εκτιμώμενης αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10% επί της συμβατικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το ανωτέρω έργο είναι το τρίτο που έχει αναλάβει η εταιρεία και εκτελείται για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., ενώ η εν λόγω σύμβαση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό της και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στους μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς της στόχους.