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ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Σύμβαση €15,48 εκατ. με ΕΥΔΑΠ για έργα σε Πειραιά και Δυτική Αττική
Επιχειρήσεις
13:25 - 20 Μαρ 2026

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Σύμβαση €15,48 εκατ. με ΕΥΔΑΠ για έργα σε Πειραιά και Δυτική Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοίνωσε την υπογραφή νέας σύμβασης ύψους €15,48 εκατ. με την ΕΥΔΑΠ για την τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, ενισχύοντας την παρουσία της στον τομέα των δημόσιων υποδομών και ενδυναμώνοντας το χαρτοφυλάκιό της.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί την υπογραφή νέας σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Τμήμα ΙΙ/ Ε918.2, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β’ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ’ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ Ε-918.2» με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας) και συνολικό προϋπολογισμό € 15.482.066,71 (συμπεριλαμβανομένου της εκτιμώμενης αναθεώρησης, του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης 10% επί της συμβατικής αμοιβής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το ανωτέρω έργο είναι το τρίτο που έχει αναλάβει η εταιρεία και εκτελείται για λογαριασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π., ενώ η εν λόγω σύμβαση ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στον τομέα των δημόσιων υποδομών, ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό της και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της προσήλωση στους μακροπρόθεσμους επιχειρησιακούς της στόχους.

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