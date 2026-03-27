Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 68% σε σχέση με το 2024

H Premia Properties (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι διοργάνωσε σήμερα (27/3) την ετήσια ημερίδα (Investors Meeting) στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το 2025, τη στρατηγική και της προοπτικές της σε θεσμικούς επενδυτές.

Για την PREMIA, το 2025 ήταν μια χρονιά με σημαντική αύξηση μεγεθών, συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. Η Εταιρεία επέκτεινε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ενισχύοντας τη παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και οι φοιτητικές κατοικίες. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε € 692 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση +39% με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά +68% και τη λειτουργική κερδοφορία κατά + 71% , σε σχέση με το 2024.

Σχετικά με τις προοπτικές για το 2026, η Διοίκηση προσβλέπει μια ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων και ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της κατεύθυνση στους κλάδους όπου έχει ήδη παρουσία. Η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.premia.gr.