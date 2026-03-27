Premia Properties: Αύξηση εσόδων κατά 68% σε σχέση με το 2024

Για την PREMIA, το 2025 ήταν μια χρονιά με σημαντική αύξηση μεγεθών, συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. Η Εταιρεία επέκτεινε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ενισχύοντας τη παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και οι φοιτητικές κατοικίες. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε € 692 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση +39% με τα συνολικά έσοδα να αυξάνονται κατά +68% και τη λειτουργική κερδοφορία κατά + 71% , σε σχέση με το 2024.
Σχετικά με τις προοπτικές για το 2026, η Διοίκηση προσβλέπει μια ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων και ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της κατεύθυνση στους κλάδους όπου έχει ήδη παρουσία. Η παρουσίαση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.premia.gr.