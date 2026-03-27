Στο προσκήνιο των διαπραγματεύσεων ο αντιπρόεδρος Βανς: Ο άνθρωπος του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, ετοιμάζεται να αναλάβει την πιο κρίσιμη αποστολή της πολιτικής του καριέρας: να ηγηθεί των αμερικανικών προσπαθειών για τον τερματισμό ενός πολέμου για τον οποίο εξαρχής εξέφραζε σοβαρές επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με το Axios, η σημασία του ρόλου του είναι καθοριστική, καθώς έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, έχει συναντηθεί με συμμάχους στον Κόλπο και έχει συμμετάσχει σε έμμεσες επαφές με το Ιράν. Όπως εκτιμάται, θα είναι ο βασικός διαπραγματευτής των ΗΠΑ σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Vance εμφανιζόταν εξαρχής επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη του πολέμου και, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, θεωρεί ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης Donald Trump, ο ρόλος του επισημοποιήθηκε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου του ζητήθηκε να παρουσιάσει ενημέρωση για το Ιράν, ενώ συνεργάζεται στενά με τους Steve Witkoff και Jared Kushner.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου θεωρούν ότι η υψηλή του θέση και η γνωστή αντίθεσή του σε παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές τον καθιστούν πιο αξιόπιστο συνομιλητή για την Τεχεράνη σε σχέση με άλλους απεσταλμένους. Μάλιστα, εκτιμάται ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέσω του Vance, δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία συνολικά.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες, με τη διαμεσολάβηση χωρών όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία για τη διοργάνωση απευθείας συνομιλιών. Από ιρανικής πλευράς, αναφέρεται ότι αναμένεται το «πράσινο φως» από την ανώτατη ηγεσία, ενώ σε ενδεχόμενη σύνοδο ο Vance θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο επικρατεί ένταση, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι διαρροές και δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τον Vance ως «υπερβολικά διαλλακτικό» ενδέχεται να προέρχονται από ισραηλινές πηγές — κάτι που το Ισραήλ διαψεύδει.

Σε πρόσφατη επικοινωνία με τον Netanyahu, ο Vance φέρεται να επισήμανε ότι αρκετές προβλέψεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την έκβαση του πολέμου αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες, ιδίως όσον αφορά την πιθανότητα εσωτερικής ανατροπής στο Ιράν.

Παρότι είχε εκφράσει σκεπτικισμό πριν την έναρξη των επιχειρήσεων, μετά την απόφαση του Trump ο Vance υποστήριξε τη χρήση ισχυρής στρατιωτικής ισχύος για ταχεία επίτευξη στόχων. Ωστόσο, εξακολουθεί να ανησυχεί για πιθανές αποκλίσεις μεταξύ αμερικανικών και ισραηλινών επιδιώξεων.

Το βασικό συμπέρασμα, σύμφωνα με πηγές κοντά στον αντιπρόεδρο, είναι σαφές: διαθέτει τις δικές του απόψεις, αλλά θα κινηθεί με γνώμονα τις οδηγίες του προέδρου, επιδιώκοντας ένα αποτέλεσμα που θα ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του Λευκού Οίκου.