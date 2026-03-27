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Bally’s Intralot: Αναβολή 20 ημερών στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
Επιχειρήσεις
19:40 - 27 Μαρ 2026

Bally’s Intralot: Αναβολή 20 ημερών στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Bally’s Intralot Α.Ε.  ανακοινώνει ότι η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 μετατίθεται κατά 20 ημερολογιακές ημέρες λόγω των πρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών και του επιπλέον χρόνου που απαιτήθηκε για αυτές στην πρώτη ενοποίηση της ελληνικής εισηγμένης Bally’s Ιntralot στην αμερικανική Bally’s Corporation, η οποία υπάγεται στους κανόνες της κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της: Ως εκ τούτου, η Bally’s Ιntralot θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 20 Απριλίου 2026.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκαν στις 17 Μαρτίου 2026 έχουν ενσωματωθεί, χωρίς μεταβολή, στα ελεγμένα και δημοσιευμένα αποτελέσματα της Bally’s Corporation στις 23 Μαρτίου 2026 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

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