Μουδιασμένη η αγορά ενόψει Πάσχα – Πιέσεις από τη διεθνή κρίση και τον ανταγωνισμό

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Με φόντο την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ένα ήδη αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς, το ελληνικό εμπόριο εισέρχεται στην κρίσιμη πασχαλινή περίοδο με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό.

«Η κρίση έσκασε στα χέρια μας και έχει μουδιάσει την αγορά, μετά από ένα κακό πρώτο δίμηνο», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ελληνικού εμπορίου. Όπως σημείωσε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήρθε σε μια περίοδο που παραδοσιακά δεν είναι ισχυρή για την αγορά, καθώς ο Μάρτιος δεν αποτελεί δυναμικό μήνα για το λιανεμπόριο.

Παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ενόψει Πάσχα, σημειώνοντας: «Είμαστε προβληματισμένοι, σίγουρα θα επηρεαστούμε, αλλά ευελπιστούμε να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες».

Τόνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν έχουν περάσει ανατιμήσεις στα ράφια. «Τα καταστήματα έχουν γεμάτα ράφια και οι τιμές παραμένουν ίδιες», είπε ο κ. Καφούνης.

Εκρηκτική άνοδος ασιατικών πλατφορμών

Σημαντική πρόκληση για το ευρωπαϊκό εμπόριο αποτελεί η αυξανόμενη διείσδυση ασιατικών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως Temu και Shein.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

Το 2025 εισήλθαν στην Ευρώπη 5,8 δισ. δέματα

Καταγράφηκε αύξηση 26% σε σχέση με το 2024

Ο κ. Καφούνης υπογράμμισε ότι ο εμπορικός κόσμος τάσσεται υπέρ του ανοιχτού εμπορίου, αλλά με σαφείς κανόνες: «Λέμε “ναι” στο ανοιχτό εμπόριο, αλλά με κανόνες. Το καθεστώς de minimis λειτουργεί ως “κερκόπορτα”, επιτρέποντας την είσοδο προϊόντων χωρίς ελέγχους, ασφάλεια και φορολογικές επιβαρύνσεις».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η διείσδυση των ασιατικών προϊόντων θα ενταθεί λόγω της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ασφυκτικές πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ελληνικό εμπόριο λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Κύρια προβλήματα:

Υψηλό λειτουργικό κόστος

Έλλειψη ρευστότητας

Αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις

Δυσκολία διαχείρισης ανατιμήσεων

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, «η επιβίωση αποτελεί πλέον βασικό στόχο».

Τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η ΕΣΕΕ προτείνει:

Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και προκαταβολής φόρου

Αποσύνδεση από το τεκμαρτό εισόδημα

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Βελτίωση πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Μείωση περιφερειακών ανισοτήτων

Ν. Μαραβέγιας: «Οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη»

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και η κοινωνία έχει κουραστεί».

Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα (πλαφόν, fuel pass, επιδότηση ντίζελ), τα χαρακτήρισε ως ένα πρώτο βήμα, τονίζοντας όμως ότι απαιτείται ευρωπαϊκή στήριξη:

«Η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή την κατάσταση χωρίς τη συνδρομή της ΕΕ».

Η εικόνα του ελληνικού εμπορίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης:

Το εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης (17,3%)

Συμβάλλει στο 11% του ΑΕΠ

Κατατάσσεται στη 12η θέσηστην ΕΕ ως προς τον κύκλο εργασιών

Ωστόσο:

Ο πληθωρισμός απορροφά σχεδόν όλη την αύξηση του τζίρου

3 στις 4 επιχειρήσεις δεν βλέπουν αύξηση εσόδων

Το 35% των ΜμΕ καταγράφει μείωση κύκλου εργασιών

Μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται σε ένδυση και υπόδηση

Σε κρίσιμη καμπή το λιανεμπόριο

Το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε φάση μετάβασης, καθώς:

Ο ανταγωνισμός από το ηλεκτρονικό εμπόριο εντείνεται

Η κατανάλωση στρέφεται σε βασικά αγαθά

Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση δημιουργούν νέες προκλήσεις

Η επόμενη περίοδος, με αιχμή το Πάσχα, αναμένεται καθοριστική για την πορεία της αγοράς.