ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μουδιασμένη η αγορά ενόψει Πάσχα – Πιέσεις από τη διεθνή κρίση και τον ανταγωνισμό
Επιχειρήσεις
13:47 - 31 Μαρ 2026

Μουδιασμένη η αγορά ενόψει Πάσχα – Πιέσεις από τη διεθνή κρίση και τον ανταγωνισμό

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με φόντο την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ένα ήδη αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς, το ελληνικό εμπόριο εισέρχεται στην κρίσιμη πασχαλινή περίοδο με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό.  

«Η κρίση έσκασε στα χέρια μας και έχει μουδιάσει την αγορά, μετά από ένα κακό πρώτο δίμηνο», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ελληνικού εμπορίου. Όπως σημείωσε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήρθε σε μια περίοδο που παραδοσιακά δεν είναι ισχυρή για την αγορά, καθώς ο Μάρτιος δεν αποτελεί δυναμικό μήνα για το λιανεμπόριο.

Παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ενόψει Πάσχα, σημειώνοντας: «Είμαστε προβληματισμένοι, σίγουρα θα επηρεαστούμε, αλλά ευελπιστούμε να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες».

Τόνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν έχουν περάσει ανατιμήσεις στα ράφια. «Τα καταστήματα έχουν γεμάτα ράφια και οι τιμές παραμένουν ίδιες», είπε ο κ. Καφούνης.

Εκρηκτική άνοδος ασιατικών πλατφορμών

Σημαντική πρόκληση για το ευρωπαϊκό εμπόριο αποτελεί η αυξανόμενη διείσδυση ασιατικών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως Temu και Shein.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

  • Το 2025 εισήλθαν στην Ευρώπη 5,8 δισ. δέματα
  • Καταγράφηκε αύξηση 26% σε σχέση με το 2024

Ο κ. Καφούνης υπογράμμισε ότι ο εμπορικός κόσμος τάσσεται υπέρ του ανοιχτού εμπορίου, αλλά με σαφείς κανόνες: «Λέμε “ναι” στο ανοιχτό εμπόριο, αλλά με κανόνες. Το καθεστώς de minimis λειτουργεί ως “κερκόπορτα”, επιτρέποντας την είσοδο προϊόντων χωρίς ελέγχους, ασφάλεια και φορολογικές επιβαρύνσεις».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η διείσδυση των ασιατικών προϊόντων θα ενταθεί λόγω της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Ασφυκτικές πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ελληνικό εμπόριο λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Κύρια προβλήματα:

  • Υψηλό λειτουργικό κόστος
  • Έλλειψη ρευστότητας
  • Αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις
  • Δυσκολία διαχείρισης ανατιμήσεων

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, «η επιβίωση αποτελεί πλέον βασικό στόχο».

Τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η ΕΣΕΕ προτείνει:

  • Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών
  • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και προκαταβολής φόρου
  • Αποσύνδεση από το τεκμαρτό εισόδημα
  • Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις
  • Βελτίωση πρόσβασης στη χρηματοδότηση
  • Μείωση περιφερειακών ανισοτήτων

Ν. Μαραβέγιας: «Οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη»

Από την πλευρά της Πολιτείας, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη και η κοινωνία έχει κουραστεί».

Αναφερόμενος στα κυβερνητικά μέτρα (πλαφόν, fuel pass, επιδότηση ντίζελ), τα χαρακτήρισε ως ένα πρώτο βήμα, τονίζοντας όμως ότι απαιτείται ευρωπαϊκή στήριξη:
«Η χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή την κατάσταση χωρίς τη συνδρομή της ΕΕ».

Η εικόνα του ελληνικού εμπορίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης:

  • Το εμπόριο παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης(17,3%)
  • Συμβάλλει στο 11% του ΑΕΠ
  • Κατατάσσεται στη 12η θέσηστην ΕΕ ως προς τον κύκλο εργασιών

Ωστόσο:

  • Ο πληθωρισμός απορροφά σχεδόν όλη την αύξηση του τζίρου
  • 3 στις 4 επιχειρήσειςδεν βλέπουν αύξηση εσόδων
  • Το 35% των ΜμΕκαταγράφει μείωση κύκλου εργασιών
  • Μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται σε ένδυση και υπόδηση

Σε κρίσιμη καμπή το λιανεμπόριο

Το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε φάση μετάβασης, καθώς:

  • Ο ανταγωνισμός από το ηλεκτρονικό εμπόριο εντείνεται
  • Η κατανάλωση στρέφεται σε βασικά αγαθά
  • Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση δημιουργούν νέες προκλήσεις

Η επόμενη περίοδος, με αιχμή το Πάσχα, αναμένεται καθοριστική για την πορεία της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 16:21
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα
Επιχειρήσεις

Καφούνης: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στα μικροδέματα 

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει σε ποια προϊόντα «παγώνουν» οι τιμές;

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές
Πολιτική

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Ο Μητσοτάκης κρατά για έκπληξη τους κωδικούς προϊόντων με σταθερές τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/07/2026 - 16:12

ΟΤΕ: Κλιματική ουδετερότητα, πρόοδος στην κυκλική οικονομία και 1,1 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης το 2025

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:08

Στη Βουλή το όραμα της U Resort για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 16:07

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:57

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 60.291 παιδιά το α΄ εξάμηνο 2026

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:55

Ψηφιακό ευρώ: «Ναι» από το Ευρωκοινοβούλιο – Οι βασικές εγγυήσεις και το χρονοδιάγραμμα έως το 2029

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:40

Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο, μετά από 20 χρόνια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/07/2026 - 15:35

To DS N°7 αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μοναδική εμπειρία ταξιδιού First Class

Ειδήσεις
09/07/2026 - 15:34

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
09/07/2026 - 15:24

Διαμαντοπούλου: Η χώρα μας να συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή της νατοϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Πολιτική
09/07/2026 - 15:18

Σκληρή γλώσσα Ν. Παπανδρέου κατά ακροδεξιών για το ψηφιακό ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 15:05

Alpha Bank: Ενισχύει τη συνεργασία της με την ElevenLabs για ταχύτερη εξυπηρέτηση στα ψηφιακά κανάλια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:56

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο λόγω τεχνικού προβλήματος

Magazino
09/07/2026 - 14:54

Το 80% των Ελλήνων «πνίγεται» από την υπερπληροφόρηση – Ψηλά η αξιοπιστία του Ειδικού Τύπου

Πολιτική
09/07/2026 - 14:44

Τσουκαλάς: Γιατί οι τιμές θα μειωθούν από Σεπτέμβρη; Θα πάνε διακοπές;

Ειδήσεις
09/07/2026 - 14:35

Μέτσολα: Διάλογος και διπλωματία η λύση στα ανοιχτά ζητήματα Ελλάδας–Τουρκίας

Γιώργος Ραυτόπουλος
09/07/2026 - 14:32

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 14:26

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Αυτοδιοίκηση
09/07/2026 - 14:17

Δήμος Αθηναίων: Έκλεισε ο Ξενώνας Φιλοξενίας άστεγων χρηστών παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 14:12

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 14:07

Η Πειραιώς συμβάλλει στην ανάπτυξη του ελληνικού ελαιόλαδου

Περιβάλλον
09/07/2026 - 14:01

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Οικονομία
09/07/2026 - 13:59

Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ανεμοδείκτης
09/07/2026 - 13:57

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 13:53

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid.)

Business Facts
09/07/2026 - 13:50

Ποιοι είναι οι 5 πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων στον κόσμο

Υγεία
09/07/2026 - 13:49

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Νομίσματα
09/07/2026 - 13:45

Πέντε λόγοι που κρατούν το Bitcoin υπό πίεση

Business Facts
09/07/2026 - 13:41

To χρηματιστήριο της μπάλας: Ποιες είναι οι 10 ποδοσφαιρικές ομάδες με τα μεγαλύτερα έσοδα

Εμπορεύματα
09/07/2026 - 13:30

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Τεχνολογία
09/07/2026 - 13:14

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ