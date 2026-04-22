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Χατζηθεοδοσίου: Θετικά τα μέτρα - Η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
Επιχειρήσεις
16:00 - 22 Απρ 2026

Χατζηθεοδοσίου: Θετικά τα μέτρα - Η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ως απάντηση στην έντονη ακρίβεια που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εκτιμάται ότι θα προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση σε μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, υπογράμμισε σε δήλωσή του σήμερα (22/4) ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως ανέφερε, παρεμβάσεις όπως η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η έκτακτη οικονομική στήριξη σε οικογένειες με παιδιά, καθώς και η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων προς τον αγροτικό κόσμο, συνιστούν σημαντικές κινήσεις στήριξης. Επιπλέον, η διεύρυνση των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ελάφρυνση των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από τις πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, τα μέτρα αυτά αναμένεται να τονώσουν και την αγορά, η οποία παρουσιάζει υποτονική δραστηριότητα λόγω της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου χαρακτήρισε επίσης θετική την πρόβλεψη για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα ήταν ακόμη πιο αποτελεσματική μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του Επιμελητηρίου ότι η κατάσταση θα μπορούσε να βελτιωθεί αισθητά εάν η κυβέρνηση προχωρούσε, έστω και προσωρινά, σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα. Όπως επισήμανε, πρόκειται για πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, αναφέροντας ως παράδειγμα την Κύπρο.

Κλείνοντας, τόνισε ότι από την εμπειρία του διαπιστώνεται πως η μείωση του ΦΠΑ μεταφέρεται τελικά στην αγορά, ενισχύοντας τόσο τους καταναλωτές όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, κάλεσε την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των έμμεσων φόρων για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της ανόδου των τιμών.

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