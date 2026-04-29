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ΒΕΑ: Έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open Business
Επιχειρήσεις
18:44 - 29 Απρ 2026

ΒΕΑ: Έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open Business

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό και παραγωγικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), ενημερωτική εκδήλωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας Open Business και την εφαρμογή των διαδικασιών από τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Την παρουσίαση της πλατφόρμας πραγματοποίησανστελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος Δ/νσης Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπ. Ανάπτυξης κ. Ι. Κωττάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Απλούστευσης Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων κα Ελένη Φέρτη, καθώς και η Υπεύθυνη του Προγράμματος κα Μαριάννα Ασημομύτη, οι οποίοι ανέλυσαν διεξοδικά το πλαίσιο λειτουργίας, τους στόχους και τα επόμενα βήματα του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των βασικών βιοτεχνικών κλάδων του ΒΕΑ, έλαβαν αναλυτική ενημέρωση για τον σκοπό και τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παράλληλα, αναδείχθηκαν με σαφήνεια και οι πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην καθημερινή χρήση της.

Ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε στη διεκπεραίωση μέσω της πλατφόρμας, των γνωστοποιήσεων και αιτήσεων έγκρισης λειτουργίας, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016, καθώς και στις διαδικασίες απογραφής της άδειας λειτουργίας και ανάρτησης των δικαιολογητικών. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες, οι διαδικασίες παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις πολύπλοκες, ενώ απαιτούνται επαναλαμβανόμενες ενέργειες, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής μετάβασης.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν επιχειρηματίες και σύμβουλοι του ΒΕΑ, από κλάδους όπως συνεργεία αυτοκινήτων, ταπητοκαθαριστήρια, εργαστήρια χαμηλής όχλησης και επιχειρήσεις τεντοποιίας, οι οποίοι μετέφεραν την εμπειρία τους, αναδεικνύοντας τεχνικές δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις και ελλείψεις στη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, στην ανάγκη για πλήρη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενες πλατφόρμες, ώστε να αποφεύγεται η εκ νέου καταχώριση στοιχείων και να μειώνεται ουσιαστικά το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Όπως τονίστηκε, χωρίς αυτή τηνδιασύνδεση, η ψηφιακή διαδικασία κινδυνεύει να αναπαράγει τη γραφειοκρατία σε ηλεκτρονική μορφή.

Συμπερασματικά, η πλατφόρμα Open Business,αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας, ωστόσο απαιτούνται άμεσες βελτιώσεις στη λειτουργικότητα και την απλότητα των διαδικασιών, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Μέλη της Διοίκησης του ΒΕΑ, υπογράμμισαν ότι η μετάβαση σε πλήρως ψηφιακές διαδικασίες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας παράλληλα, ότι η επιτυχία της εξαρτάται από τη συνεχή προσαρμογή της,στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση, που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, η εικόνα που καταγράφεται σήμερα από την αγορά δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή της. Οι επιχειρηματίες έρχονται αντιμέτωποι με τεχνικές δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις και διαδικασίες, που δεν έχουν απλοποιηθεί στον βαθμό που απαιτείται.

Το ζητούμενο, δεν είναι απλώς η ψηφιοποίηση, αλλά η ουσιαστική απλοποίηση. Η πλατφόρμα Open Business πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πραγματικά φιλικό εργαλείο, που θα μειώνει το διοικητικό βάρος και θα εξοικονομεί χρόνο και πόρους για τις επιχειρήσεις. Αυτό,προϋποθέτει καλύτερη διασύνδεση με τα υπόλοιπα συστήματα του Δημοσίου, απλοποίηση των απαιτήσεων και συνεχή τεχνική υποστήριξη.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της πλατφόρμας και να μεταφέρει τεκμηριωμένα τις ανάγκες των μελών του. Στόχος μας είναι ένα λειτουργικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, που θα στηρίζει ουσιαστικά την παραγωγή και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

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